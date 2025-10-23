兩院合作調整地方機關職務列 共3,500個職務調整

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

為落實賴清德總統「均衡臺灣」理念，利於在地化人才發展，打造地方人力資源永續治理，行政院於2025年6月26日函請考試院推動地方機關職務列等調整，考試院於23日會議審議通過，本次調整範圍約590個機關共約3,500個職務，並自2026年2月1日實施。

行政院表示，賴總統長期關注地方機關職務列等調整議題，其於2018年擔任行政院院長期間，即積極協請考試院支持合力推動縣（市）政府及所屬一級機關副局（處）長及科長等關鍵性職務列等調整，自此建立雙方共同合作機制，逐步展開地方職務列等調整作業，並於112年間調整地方政府部分所屬二級機關及戶政事務所首長等職務列等，以利縣（市）政府科長與所屬二級機關首長相互遷調。

行政院進一步表示，本次地方機關職務列等調整方案，係院長卓榮泰與考試院長周弘憲於2025年2月13日會晤獲致之共識，並交由銓敘部與人事總處召開「組織編制相關議題工作圈」研商竣事。又該調整方案，以擴增地方機關列等上限為薦任第8職等、薦任第9職等主管及非主管職務為主，有助於增加地方機關人才發展機會。

行政院強調，未來期能透過兩院協力合作持續推動職務列等調整作業，為公務人員創造衡平發展機會，讓人才不因機關或地理不同而有所失衡，並利於地方留才攬才，健全強化機關職務結構與治理基礎。

