達欣工程再現文華苑經典　「達欣文和苑」成中山區新地標

以打造台灣頂級豪宅「文華苑」享譽業界的達欣工程，再次傾注匠心，推出全新鉅作「達欣文和苑」，除了延續「文華苑」美學與工藝，更結合國際金融、藝文人文與生活機能三大核心價值，為中山區名人巷的朱崙街，打造全新精品住宅。

「達欣文和苑」位處中山區百年商業底蘊的核心地段，緊鄰南京東路與復興北路交界口，此區是台灣許多大型企業、金融總部聚集之地，匯聚多家上市櫃公司，包含萬海航運、和泰汽車、國際金控等企業巨擘，形成北市最具含金量的金融生活圈，更吸引名門世家及新世代精英在此生根。

中山區匯聚多家企業巨擘，是北市高含金量的金融生活圈，更吸引名門世家及新世代精英在此生根。 圖／甲山林廣告 提供

此案距離捷運南京復興站約250公尺，兼具文湖線與松山新店線雙捷運線優勢，距離松山機場僅兩站距離。生活機能方面，步行可達微風南京百貨與遼寧夜市，鄰近朱崙公園、小巨蛋運動中心，結合商業與休閒機能於一身。學區則屬於中正國小雙語學區，周邊另有長安國中與中山女中等名校，人文氣息濃厚。

「達欣文和苑」前身為中興高中，基地面積約647坪，是台北難得的大基地，全案無地主戶，此案與傳統豪宅動輒百坪不同，「達欣文和苑」採25至35坪中小坪數設計，以「均質三房」為主力。其中29、33與35坪戶型為完整三房，25坪更罕見配置雙衛浴，希望在中山區打造一座「買得起的文華苑級住宅」，讓城市菁英以合理預算，就享受媲美文華苑的生活與工藝美學。

達欣工程打造的「文華苑」曾被蘇富比國際物業選為「全球10大最獨特豪宅」之一。 圖／甲山林廣告 提供

開發商達欣工程為少數同時擁有大型公共工程、商辦與豪宅實績的甲級營造商，像是「文華東方酒店」與「文華苑」，皆為達欣代表之作，其中「文華苑」曾被蘇富比國際物業選為「全球10大最獨特豪宅」之一。

秉持達欣一貫的「精工建築哲學」，「達欣文和苑」採SRC鋼骨結構，建築地上20層、地下4層，連續壁深度達37米、基樁深度36米，耐震等級達六級。

建築規劃延攬「文華苑」團隊，包括李祖原建築師事務所負責設計，燈光設計由袁宗南操刀，景觀交由瀚翔景觀規劃，結構請到永興結構土木聯合技師事務所蕭興臺；公設部分則邀請設計名師王勝正打造，從材質選用到細節工藝皆講究極致品質。

外觀立面以現代簡約，精心演繹「文華苑美學盛典」，展現穩重而優雅的垂直比例，整體以高規結構安全與建築美學同步並進，未來成為朱崙靜巷內的新世代地標。

「達欣文和苑」延續文華苑美學工藝，以中小坪數、匠心精工與朱崙街門牌稀有性，成功引發話題。 圖／甲山林廣告 提供

業者表示：「達欣文和苑」延續文華苑美學工藝，「中小坪數、頂級規格」的設計，加上無地主戶開發，成功為北市高端市場掀起旋風，目前客層以中山區域內為主，其中自用與置產客比例約為一半，也不乏企業家為二代置產、或一次購入兩戶的高端買家，顯示高端客層對達欣品牌的高度認同，預料未來將成為中山精華核心的標竿之作。