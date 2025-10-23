美田納西州長宣布設駐台辦事處 林佳龍：雙邊關係重要里程碑

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
外交部長林佳龍。記者邱德祥／攝影
外交部長林佳龍20日於外交部設宴歡迎美國田納西州李比爾（Bill Lee）州長伉儷訪團，並陪同晉見總統賴清德。林佳龍表示，欣見李州長在台期間宣布設立田納西州駐台辦事處，並與經濟部簽署「台灣與田納西州經貿合作備忘錄」（MOU on Economic and Trade Cooperation between Taiwan and Tennessee），為台美在地方政府及供應鏈合作上立下重要里程碑，也呼應賴總統推動「立足台灣、布局全球、加強美國、行銷全世界」的策略方向。

林佳龍表示，很高興看見李比爾在台期間宣布設立田納西州駐台辦事處，並與經濟部簽署「台灣與田納西州經貿合作備忘錄」，不僅立下雙邊關係的重要里程碑，亦有助深化台美經貿合作關係，拓展更多雙邊商機。

林佳龍指出，這是李比爾首次訪台，賴總統接見訪團時特別感謝田納西州議會對台灣的長期堅定支持，連續五年通過友我決議案，推動雙邊在投資貿易、教育合作與人才培育等領域的廣泛交流，奠定雙邊合作穩定發展的基礎。

林佳龍強調，目前美國是台灣最大的投資對象，同時台灣也是美商在全球半導體產業最重要的合作夥伴。他並表示，台灣作為田納西州第18大出口市場及第7大進口來源國，雙邊經貿往來熱絡，隨著全球AI應用迅速擴張，帶動伺服器升級與算力需求，自2021年起台灣廣達電腦陸續在田納西州投資近4億美元、創造近2,000個就業機會，與其他相關的科技製造大廠，持續擴大在田納西州投資，台美攜手打造更具韌性的非紅供應鏈。

林佳龍表示，這也呼應賴總統所提出「立足台灣、布局全球、加強美國、行銷全世界」的策略，面對各界皆高度關注的關稅談判議題，行政院在近期宣布將憑藉台灣成功建置科學園區的經驗，協助電子業者在美國建立產業聚落。林佳龍相信，「台美聯合艦隊」與「台美 AI 聯隊」模式，將透過相互投資壯大彼此，攜手共創台美經濟共榮的未來。

林佳龍 美國

