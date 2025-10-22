聽新聞
郭信良無罪 藍、綠議員：影響南市長綠初選

聯合報／ 記者吳淑玲林伯驊／台南報導

台南前議長郭信良遭控佃西重劃涉貪案，二審撤銷原判刑十三年改為無罪，律師認為，二審明顯認為檢方舉證不足，此案後續訴訟程序恐相當長；南市藍、綠陣營議員都認為，郭是陳亭妃長期政治盟友，此判決一定會影響二○二六綠營南市長初選。陳亭妃對此不回應。

律師嚴奇均表示，依二審判決理由，顯示承審法官是認為檢察官舉證不足、缺乏積極證據，加上廖堅志交付一三○○萬元是否確實出於遭郭信良藉勢勒索，並不明確，一審法官依單方面供述及主觀認知，就做出不利於郭信良的認定，難認適法，因而改判無罪。

嚴奇均認為檢察官應會上訴，由於不同法官對於採證的認定標準未盡相同，後續訴訟程序仍會有相當時日。

南市議會國民黨團發言人蔡育輝直言，二審不認同起訴內容，可見檢方沒辦法證明郭信良有拿到賄款、錢沒進口袋，檢察官要想定罪郭，須再找出更強證據，舉證說服法官。

蔡育輝也說，此判決傳達相當正面訊號，市民對郭信良的印象會好一些，加上外界都知道郭和陳亭妃長期盟友關係，應會連帶會讓陳亭妃認同度高一點，民調想必會加分；陳亭妃目前最大不利因素，剩下賴總統是否出招助林俊憲。甚至若陳初選出線，明年地方大選投票前郭信良也未被改判有罪，會讓負面影響降到最低。

南市議會民進黨團總召周嘉韋說，郭信良是無黨籍議員，長期與陳亭妃合作，判決一定會影響到民進黨黨內初選的局勢，但只是個案的結果，不至於造成所謂的勢力消長，郭信良也還有其他案件剛被起訴，爭議事件一籮筐，黨內同志應該避免跟「高度爭議的人」過度密切結盟，以維護民進黨清廉、勤政、愛鄉土的初衷。

周也認為，二審過度擴張自由心證範圍，檢察官勢必提出上訴意見，全案進到第三審還會有法律見解爭論。

民進黨 台南市選舉 郭信良 陳亭妃 林俊憲

