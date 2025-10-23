海外華文媒體報導大獎 得獎人感謝僑委會肯定

中央社／ 台北22日電

第5屆「海外華文媒體報導大獎」今天舉行頒獎典禮，自240件作品選出8件得獎作品，涵蓋藝術文化、台灣國際參與以及台灣之光等題材，更有自媒體作品獲大獎，得獎人感謝僑委會肯定。

僑務委員會主辦「2025海外華文媒體報導大獎」，今天晚間舉行頒獎典禮，由僑委會委員長徐佳青頒發入圍證書以及3大類獎、2項特別獎，僑委會副委員長李姸慧、張良民，以及擔任評審的中央社社長胡婉玲、副社長陳正杰出席。

今年以「華文發聲．全球共振」為主題徵件，自240件作品參賽中選出40件入圍作品，3大類獎分別為「平面/網路」、「廣播」、「電視/影音」報導大獎，其中又分為鏈結台灣報導獎和風采人物報導獎共6名得獎人，獎金各有新台幣9萬元，而「僑務電子報新聞報導」、「YES！TAIWAN 短影音」2項特別獎，獎金新台幣3萬元。

由於許多入圍者無法來台出席頒獎典禮，且居住地橫跨各時區，僑委會特別安排入圍者可線上參與頒獎典禮，遠端發表得獎感言。數名得獎人都表達對僑委會的感謝，指這是在海外工作一股溫暖的肯定。

「平面/網路」報導大獎，鏈結台灣報導獎由美國世界日報曹馨元、馬璿，以作品「島嶼之光：台灣文化在紐約的傳承與綻放」獲得；風采人物報導獎同樣是來自美國世界日報的鄭怡嫣、曹馨元、馬璿、黃惠玲、何卓賢，以作品「在哪都發光－風采人物系列專訪」奪得。

「廣播」報導大獎，鏈結台灣報導獎由美國德州中文台胡美健，以作品「魅麗台灣 發現台灣的新商機/2025 TW Expo」獲得；風采人物報導獎由美國舊金山星島中文電台的曾智寧，以作品「何佳陵領銜 台灣女聲閃耀舊金山歌劇院」奪得。

「電視/影音」報導大獎，鏈結台灣報導獎由美國自媒體尹心貝、陳奇鴻，以作品「台灣日：我們的名字在美國響起」獲得；風采人物報導獎由美國自由亞洲電台的牟迎馨、段士元、黃瓊玉以作品「漂亮朋友：我們的愛情懷著自由火種」奪得。

「僑務電子報新聞報導」由林昱瑄以作品「JAVASAGA台式炸雞 獲選喬州最佳三明治」獲得。「YES！TAIWAN 短影音」由來自印尼的自媒體賴儀安，以作品「我心中的YES！TAIWAN」獲得。

