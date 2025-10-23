寶舖全健築 採用 NVIDIA Omniverse 函式庫 邁向自我進化5.0建築

作為台灣健康建築的先驅，近日成為 NVIDIA Connect Program 一員的寶舖建設， 長年專注於 智慧健康管理、全生命週期管理，如今採用NVIDIA Omniverse 平台的應用，並已取得包括 WELL 健康建築白金級、BSI Kitemark™風箏標誌、瑞士 SGS 建築全品項驗證等多項國際認證。以 Nvidia Omniverse 函式庫為基礎開發的建築數位鑾生系統，不僅象徵突破過往的建築雛形，邁向成為可不斷自我進化的新建築5.0世代（註1），更象徵寶舖建設的技術力與願景，均獲得國際高度肯定。

在電動車以即時感測、雲端升級與主動避險徹底改寫駕駛體驗的今天，寶舖建設把同等級的智慧思維帶進住宅，採用 NVIDIA Omniverse 技術進行開發服務平台，於房屋建造「規劃、設計、施工、竣工、維養」五大階段推動 BIM、 FM 全生命週期模擬與管理 與 AIoT 智慧資產管理，並透過最新推案「寶舖全健築-知行」、「寶舖全健築-點悅」，正式發表「AI Digital Twin 可進化建築」。

寶舖建設近日成為 NVIDIA Connect Program 一員，圖為寶舖建設劉克健董事長。 圖／寶舖建設 提供

因此，本月首度正式發表以「全透明原生健康建築（簡稱全健築）」核心產品，將大幅推進跨系統整合、全面升級建物規格！即以智慧 AI 中樞為核心，運用 NVIDIA Omniverse 與 NVIDIA RTX L40S GPU，推動 BIM、 FM 全生命週期模擬與管理 與 AIoT 智慧資產管理，打造專屬「AI Digital Twin 可進化健築」！

寶舖建設首度發表採用 NVIDIA Omniverse 打造專屬「AI Digital Twin 可進化健築」應用於「寶舖全健築-知行」、「寶舖全健築-點悅」。 圖／寶舖建設 提供

有別於傳統建築雛形從一開始單純遮風避雨目的的磚瓦房屋，引入基礎機電系統成為現代化住宅，再到當前集合式社區大樓的高層垂直發展，經歷了不斷的升級與突破。然而，隨著科技的進步，第五代建築即將誕生，建築的角色將再度重塑——不僅是堅固的結構，更開始具備自我學習與優化的能力，成為能夠適應不斷變化需求的「可進化建築」。

透過 NVIDIA Connect Program，寶舖建設將採用 NVIDIA Omniverse 數位孿生服務平台，推動智慧建築全生命週期模擬與可進化OTA系統管理，並獲得 AI 與 IoT 資源支持，加速健康住宅的解決方案開發，與全球 AI 生態鏈合作夥伴連結，持續推進智慧建築新標準。這不但是科技奇蹟共同迎來居住革命，更大幅躍升國內的智慧居住體驗！寶舖繼國際五大認證、一大保證之後，再度用行動證明證書是靜態的，它代表『當下合格』；然而採用 NVIDIA Omniverse 數位孿生平台，「AI Digital Twin 可進化建築」便是動態的，建築本身能每天自己證明『我現在合格』。寶舖誓言，導入數位孿生技術，「寶舖全健築」將帶給客戶不斷進化的資產。

（註1）傳統建築雛形從一開始單純遮風避雨目的，引入基礎機電系統，再到現代社區大樓的高層垂直發展，經歷了不斷的升級與突破。然而，隨著第五代建築的誕生，建築的角色再度重塑——不僅是堅固的結構，它開始具備自我學習與優化的能力，成為能夠適應不斷變化需求的「可進化建築」。「建築5.0世代」包括：資料層、孿生層、AI策略、控制職行、回饋與OTA等重要元素，其中，數據（Data）、算法（Algorithms）、算力（Compute）成為三大關鍵。

