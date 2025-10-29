2025彰化縣政府馬拉松嘉年華

彰化縣政府主辦的「2025彰化縣馬拉松嘉年華」，今年已邁入第6屆，以「五場賽事 × 五種魅力 × 五倍熱情」為主軸，自10月26日至12月14日，規劃5場富含地方特色的路跑活動，遍及員林、二水、田中、鹿港與埔鹽，融合運動、文化、宗教、觀光與公益，彰化縣長王惠美邀請全國跑者「跑進彰化」，用雙腳親身感受這塊土地的美好！

今年五場賽事分別為：10月26日「員林獅子盃親子公益路跑」融合公益與親情，號召全家大小一起為愛奔跑；11月2日「二水國際跑水節—千人健行水上漂」展現二水文化魅力與生態風貌；11月9日「台灣米倉田中馬拉松」跑進稻浪之間，體驗農村的純樸與熱情；11月16日「鹿港馬拉松」穿梭古蹟街區，感受鹿港的歷史與文化底蘊；12月14日「順澤宮冠軍路跑—玄天火行‧謝平安」結合信仰文化與年終祈福，讓跑者在奔馳中感受宗教祝福與地方力量。

這五場賽事，不僅串聯地方文化，讓跑者不僅是來運動，還可以來觀光、品嘗在地農特產品。除此之外，今年更推出「彰化玩三鐵 × 馬拉松嘉年華聯合報名」活動，只要參加任兩場賽事，就可獲得抽獎資格，有機會獲得以彰化地景設計的限量好禮，讓跑步成為收藏回憶的開始。

