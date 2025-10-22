三年發出近6000萬元獎金 國發會地方創生成果展11月登場
國家發展委員會推動「獎勵青年投入地方創生行動計畫」（簡稱獎勵金計畫），鼓勵青年在地創業、深化地方發展，三年來已發出獎金5,740萬元。今年11月1日至2日將於華山文創園區舉辦成果展，以「數位串地方、青年創未來」為主題，展出青年團隊在地經營成果，內容包括企業對談、成果發表與市集展售等活動。
國發會指出，獎勵金計畫自2023年啟動，首年選拔63組團隊、發出1,890萬元；2024年資助67組、金額達2,345萬元；今年則支持43組團隊，涵蓋農產加工、旅遊體驗及文創設計等領域，每組獎勵35萬元，總計1,505萬元。三年合計共發出獎金5,740萬元。
中華開發資本也連續三年響應計畫，提供資金與企業導師協助青年創業，今年從中挑選7組新團隊資助35萬元，並再資助7組舊團隊15萬元，合計投入350萬元，透過企業力量補足地方團隊的營運能量。
成果展首日上午安排企業對談，邀請LINE台灣董事長暨執行長陳立人、《數位時代》創新長暨技術主編黃亮崢、三商餐飲集團執行長翁榮鍏及中華開發資本總經理南怡君，從企業、媒體與投資角度探討數位工具如何協助地方事業經營、提升能見度與競爭力。現場亦設有創生市集，聚集全台各地特色品牌與體驗服務，邀請民眾以消費行動支持地方創生。
國發會國土區域離島發展處處長黃文彥表示，現場將設置「地方創生四大廊帶展示區」，包括花蓮新城的棒球體驗、台南新化的德書屋選品店、屏東春鎮的餐酒館及台東長濱的瑜伽活動等，呈現不同地區的產業能量與文化風貌。未來國發會也將持續串聯企業資源與地方團隊，協助地方產業穩定成長。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言