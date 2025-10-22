三年發出近6000萬元獎金 國發會地方創生成果展11月登場

1954年10月22日，台北市第八屆國民學校聯合體育表演會在台北市新公園舉行，全市31個國民學校都選派代表隊一隊參加，台北市各國校學童表演大會操、舞蹈、疊羅漢、攻城奪旗等協力賽，還有各種競賽，參加人數總數將達2千人之多。 國校聯合體育表演的參加者雖是國小學童，但在反攻大陸凌駕一切的年代，體育表演仍充滿戰鬥氣息。如競賽名稱叫「打破鐵幕」，舞蹈的名稱是「反共怒潮」、「碧血黃花」，大家光著腳滿場跑，有如放山雞。

