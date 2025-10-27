從加班文化到多元共識 剖析AI時代的企業治理與跨境協作 專訪 才望子Cybozu 社長青野慶久

才望子(Cybozu)社長青野慶久於「kintone Day Taipei 2025」現場演講強調，資訊公開共享是AI時代企業治理的核心。 圖／信民協會 提供

日本市占率第一的雲端群組軟體業者才望子才望子（Cybozu），社長青野慶久帶領公司一千三百多位員工從「加班文化」盛行、員工流動率高的時代，成功數位轉型，過渡到以「資訊公開共享」和「團隊合作」為核心的企業文化。隨著AI時代到來，他更將視野放到「AI治理」與「跨境協作」，強調透明資訊與多元共識的重要性。近期才望子巡迴亞洲四地舉辦 kintone Days Global 2025，最終站來到台北(kintone Day Taipei)，青野社長也撥空接受媒體專訪，分享他對企業數位轉型的關鍵心法。

「我們要打造一個充滿團隊合作的社會」

「AI不是取代人，而是幫助我們更快理解彼此。當資訊透明，AI才能放大共識，而不是分歧。」—青野慶久

青野慶久談到，20年前的Cybozu 同仁曾陷入加班至深夜，為了扭轉此現象，他後來推動了一連串的改革。不過他認為「便利性」並不足以留住人才，必須同時建立「工作的意義」。於是他重新定位企業理念—「打造一個充滿團隊合作的社會」，並塑造兩大文化：一是資訊公開共享、另一則是主動性工作。這讓離職率大幅下降，公司營收也隨之持續成長。

青野社長分享他對企業數位轉型的關鍵心法。 圖／信民協會 提供

資訊公開共享：AI時代的基礎

資訊公開是企業從資訊化邁向AI治理的核心：「如果沒有資訊公開共享，AI只會放大偏見。但若基礎是透明的，AI就能協助找到橋接意見。」在Cybozu，公司會議紀錄與決策脈絡都盡可能公開，讓每位員工都能在同一基礎上討論，從而更願意主動行動。

AI與No Code(無程式碼)：中小企業的數位解方

kintone Day Taipei活動中，青野分享 kintone 平台的定位：無程式碼（No Code）工具，讓業務、人資、製造等部門能自行搭建系統，並串聯整合。他特別指出：「對以中小企業為主的台灣，No Code(無程式碼)可以降低IT門檻，加速數位化，幫助企業快速應變。」

<青野慶久社長專訪精華>

Q：AI在企業治理中能扮演什麼角色？

青野： AI不是取代人，而是讓管理層更快找到「最大分歧」與「最大共識」。這對決策非常有用。Cybozu也實踐「廣泛傾聽（Broad Listening）」，透過可視化降低誤解，提升決策效率。

Q：您如何看待唐鳳提出的「多元共識」？

青野：我們與唐鳳的連結，來自於唐鳳的著作《Plurarity》(多元宇宙：協作技術與民主的未來)，這本書的日文版正是由Cybozu所出版。我很認同唐鳳的「橋接演算法」概念。當前社群平台放大分歧，但在企業內部，我們要做的正好相反—放大共識。Cybozu的資訊公開與透明文化，正好與這樣的理念高度呼應。

Q：對台灣市場的觀察？

青野： 台灣和日本相似，都面臨工時長的挑戰。若能透過No Code(無程式碼)與AI治理，降低門檻並提高透明度，台灣的中小企業將能快速展現韌性。

如何看待台日交流持續蓬勃下，兩地協作的未來運作？青野表示：「台灣對我們來說，不只是市場，而是合作夥伴。我們希望台、日雙方能在公共治理與企業管理上互相學習，共同推動透明資訊、AI治理與多元共識。」

kintone相關資訊：https://kintone.tw/