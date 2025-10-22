年度飛安峰會登場 民航局：飛安需要各方共同合作

「2025年飛航安全管理國際峰會」今天登場，交通部長陳世凱表示，強化監理體系、掌握業者安全表現、提昇預警能力是未來飛安三大重點，期許航空業「安全這條路，越走越穩，越走越遠」。民航局則強調飛安需要各方共同合作，一起展現責任與貢獻。

本次峰會以「從領導出發，以安全為常」為主題，並延伸探討「全球安全觀點」、「以韌性應對全球飛安風險」及「以科技創新強化飛安管理」等議題。國際講者與國籍航空業者同台對談，展現我國在全球航空安全治理中的積極角色。

陳世凱致詞時表示，台灣位處東北亞、東南亞樞紐位置，有能力也有責任為全球飛安付出一份心力，航空安全始終是交通部與民航局最重視的核心課題，隨著航空需求快速成長，監理責任與風險挑戰同步增加，政府將持續以嚴謹態度與創新作為，確保航空安全維持最高水準。

他表示，台灣航空市場展現強勁復甦力道，全年總運量有望超越疫情前表現。在此快速成長的過程中，依循ICAO標準強化監理體系、掌握業者安全表現、導入AI與大數據提昇預警能力，是未來三大課題，期許航空業積極面對飛航安全的各種挑戰。

民航局長何淑萍表示，飛航安全需要所有從業人員一起守護，是所有人要共同努力的，每個部門、每個人，都相當重要，缺一不可，而且環環相扣。而安全最重要的是文化的建立，除了努力建立自己的安全文化，也要透過專家交流分享，所以，我們要積極參與國際組織與國際活動，安全追求沒有止境，飛安峰會會一直辦下去。她也與華航、長榮、星宇、台虎、立榮及華信等六家航空公司高階管理人座談，探討如何透過領導力推動企業安全文化並強化經營韌性。

峰會亦匯聚來自國際航空運輸協會（IATA）、世界飛安基金會（FSF）、Airbus、Boeing、Beams，以及前長榮航空機長等國際專家，針對防止跑道偏離全球行動計畫（GAPPRE）、亂流風險、亞太區航空績效、預防跑道衝突、人工智慧與資料驅動的安全管理等前瞻議題，分享國際經驗與最佳實務。

在國內案例方面，中華航空介紹了全球導航衛星系統(GNSS）干擾的因應措施，長榮航空分享降低亂流風險的策略，台灣虎航則探討全球供應鏈不確定性對維修作業的挑戰，展現臺灣航空公司在面對全球風險時，持續以科技創新強化飛安的努力與成果。