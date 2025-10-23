宗大機構新銳品牌首發代表作登場！「璞硯開發」打造安南宜居新地標

深耕在地三十餘年的宗大建設，以穩健的建築實力與深厚的人文底蘊，陪伴超過三千個家庭圓夢成家。其代表作「凌波揚」、「陶裡原」、「宗大敘山」、「宗大青田」等名宅，不僅成為台南品質住宅的象徵，也展現宗大對土地的珍視與責任感。宗大及甲級營造廠合新營造攜手投入多項社會工程，包括維冠大樓重建案「出雲居」與青年公宅「宜居小東」，積極實踐企業社會責任。隨著新世代居住型態價值改變，「璞硯開發」承襲宗大建設深厚底蘊，同時秉持宗大誠信與樸實的核心精神，期望以嶄新的建築思維和設計美學，展開與新世代的建築對話。

宗大建設繼代表作「凌波揚」後，推出新銳品牌璞硯開發，回應新世代多元的生活需求。 圖／璞硯開發有限公司

「築地而生，硯藏美好」-璞硯開發的品牌信念

「每個平凡事物中，都具有美好的意義。」這正是璞硯開發的品牌核心，璞硯開發將土地喻為未經雕琢的璞玉，擘畫成美感與體感兼具的建築語彙，堅持耐心研磨，直至淬鍊出最濃韵的硯墨色彩。更進一步注入「智慧科技、友善環境、人文美學、鄰里共好」四大理念，期望回歸建築美學與永續生活的本質，同時透過友善鄰里與開放式社區規劃，建構完整舒適生活，將居著對生命的熱愛融入空間的每一處，用建築語言找回生活的美好。

品牌首案「硯青」：安南新世代成家首選

璞硯開發的首發力作「硯青」位於安南區，選址於生活便利且環境宜人的州南重劃區，以年輕家庭與首購族的需求為出發點，打造永續自然的成家住宅。「硯青」座落重劃核心，緊鄰台江大道與北安路雙軸樞紐，離塵不離城，滿足喜歡寧靜住宅區的族群。基地正對雙公園首排景觀，百米綠廊開放式L型街廓，千坪親水公園近在眼前，綠意環抱、靜謐宜居。

璞硯開發首發力作「硯青」3D模擬圖。 圖／璞硯開發有限公司

生活機能方面，「硯青」周邊匯聚北安、安和、和順三大商圈，食衣住行一應俱全；教育資源豐富，從幼兒園、公立學校到國際學校皆到位，家長接送便利無虞。醫療方面更擁有南臺灣首座BOT醫院的安南醫院，以及行車時間約15-20分鐘到奇美醫院及成大醫院，完善的醫療網絡滿足全齡照護需求。

交通動線同樣便利，從基地出發，8分鐘直上北外環，是南科通勤族的理想選擇，及臨近國道與快速道路。假日時，可輕鬆前往台江文化中心、亞太棒球村及台灣歷史博物館，享受親子與悠閒時光，生活機能與休閒品質兼具。

「硯青」緊鄰北安商圈及安和商圈，生活機能豐富便利。 圖／璞硯開發有限公司

「硯青」鄰近公園，周圍綠意環繞，與自然共鳴。 圖／璞硯開發有限公司

「硯青」展現品牌韌性，質感建材搭配搶攻首購與小家庭

雖然全台房市處於冷靜期，但安南區憑藉南科外溢效應與生活圈成熟優勢，房價抗跌力強勁。區內自住與通勤族群需求穩定，使其成為南台房市中最具潛力的區域之一。

璞硯首作「硯青」規劃21至38坪、2至3房格局，以質感建材搭配與良好通風採光的格局規劃搶攻首購與小家庭市場，擁有開闊視野並兼具生活品質與未來發展潛力。對於想在台南尋找機能便利與舒適靜謐的住宅，「硯青」不僅是安心成家的選擇，更是一種對未來生活的理想實踐。

