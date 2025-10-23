宗大機構新銳品牌首發代表作登場！「璞硯開發」打造安南宜居新地標
深耕在地三十餘年的宗大建設，以穩健的建築實力與深厚的人文底蘊，陪伴超過三千個家庭圓夢成家。其代表作「凌波揚」、「陶裡原」、「宗大敘山」、「宗大青田」等名宅，不僅成為台南品質住宅的象徵，也展現宗大對土地的珍視與責任感。宗大及甲級營造廠合新營造攜手投入多項社會工程，包括維冠大樓重建案「出雲居」與青年公宅「宜居小東」，積極實踐企業社會責任。隨著新世代居住型態價值改變，「璞硯開發」承襲宗大建設深厚底蘊，同時秉持宗大誠信與樸實的核心精神，期望以嶄新的建築思維和設計美學，展開與新世代的建築對話。
「築地而生，硯藏美好」-璞硯開發的品牌信念
「每個平凡事物中，都具有美好的意義。」這正是璞硯開發的品牌核心，璞硯開發將土地喻為未經雕琢的璞玉，擘畫成美感與體感兼具的建築語彙，堅持耐心研磨，直至淬鍊出最濃韵的硯墨色彩。更進一步注入「智慧科技、友善環境、人文美學、鄰里共好」四大理念，期望回歸建築美學與永續生活的本質，同時透過友善鄰里與開放式社區規劃，建構完整舒適生活，將居著對生命的熱愛融入空間的每一處，用建築語言找回生活的美好。
品牌首案「硯青」：安南新世代成家首選
璞硯開發的首發力作「硯青」位於安南區，選址於生活便利且環境宜人的州南重劃區，以年輕家庭與首購族的需求為出發點，打造永續自然的成家住宅。「硯青」座落重劃核心，緊鄰台江大道與北安路雙軸樞紐，離塵不離城，滿足喜歡寧靜住宅區的族群。基地正對雙公園首排景觀，百米綠廊開放式L型街廓，千坪親水公園近在眼前，綠意環抱、靜謐宜居。
生活機能方面，「硯青」周邊匯聚北安、安和、和順三大商圈，食衣住行一應俱全；教育資源豐富，從幼兒園、公立學校到國際學校皆到位，家長接送便利無虞。醫療方面更擁有南臺灣首座BOT醫院的安南醫院，以及行車時間約15-20分鐘到奇美醫院及成大醫院，完善的醫療網絡滿足全齡照護需求。
交通動線同樣便利，從基地出發，8分鐘直上北外環，是南科通勤族的理想選擇，及臨近國道與快速道路。假日時，可輕鬆前往台江文化中心、亞太棒球村及台灣歷史博物館，享受親子與悠閒時光，生活機能與休閒品質兼具。
「硯青」展現品牌韌性，質感建材搭配搶攻首購與小家庭
雖然全台房市處於冷靜期，但安南區憑藉南科外溢效應與生活圈成熟優勢，房價抗跌力強勁。區內自住與通勤族群需求穩定，使其成為南台房市中最具潛力的區域之一。
璞硯首作「硯青」規劃21至38坪、2至3房格局，以質感建材搭配與良好通風採光的格局規劃搶攻首購與小家庭市場，擁有開闊視野並兼具生活品質與未來發展潛力。對於想在台南尋找機能便利與舒適靜謐的住宅，「硯青」不僅是安心成家的選擇，更是一種對未來生活的理想實踐。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言