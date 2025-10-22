海外華文媒體報導大獎今揭曉 展現台灣多元面貌

僑委會年度「海外華文媒體報導大獎」今晚舉行頒獎典禮，今年入選作品題材涵蓋文化、外交以及社運等，凸顯台灣世界能見度以及多元面貌，展現華文媒體影響力。

僑務委員會主辦第5屆「2025海外華文媒體報導大獎」，今晚在台北歐華酒店舉行頒獎典禮，由僑委會委員長徐佳青及評審團代表頒發「平面／網路」、「廣播」、「電視／影音」3大類獎項，以及「僑務電子報新聞報導」、「YES!TAIWAN 短影音」2項特別獎等優勝作品，共同見證華文媒體在全球報導重要影響力。

今年以「華文發聲‧全球共振The Voice of the Sinophone World」為主題，鼓勵海外華文媒體報導世界各地華人的深耕努力與卓越貢獻，並促進對台灣的正面關注與報導。活動也以「聚焦台灣‧報導台灣」為核心理念，透過華文媒體向全球發聲，讓華人故事與台灣形象在國際舞台上產生共鳴。

今年入圍作品題材多元，涵蓋文化活動、公共外交、僑社交流與社會運動，凸顯台灣在世界舞台的能見度，也呈現人物故事的奮鬥與貢獻，充分展現跨國移動與多元文化下的真實面貌。

3大類獎項及2項特別獎經過初審、複審的嚴謹評選，最終脫穎而出的優勝作品，不僅彰顯海外華文媒體在文化傳播、人物報導與社會關懷等領域的深耕成果，更展現其多元視角與持續在全球社會的影響力。

頒獎典禮透過現場與線上交流互動，讓海內外媒體代表與各界貴賓齊聚一堂，共同見證華文媒體的專業成就。除頒獎之外，主辦單位也規劃4天3夜的海外媒體代表參訪台灣企業與文化場域，體驗智慧製造、永續發展與人文風采，深化國際媒體對台灣的認識。

來自全球海外華文媒體的代表與新聞工作者表示，能夠入圍獲邀來台參與盛會就是榮耀，而能獲獎不僅是肯定，更是海外華文媒體跨國合作與文化交流的新起點，讓「華文發聲‧全球共振」成為持續向世界傳遞華人故事的重要力量。

※ 本屆入圍及優勝名單請見活動官網：https://ocacnews.net/2025mjaom