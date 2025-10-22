快訊

驚悚怪事讓人頭皮發麻！ 北市「猛鬼大樓」西寧國宅明年拆除

112年「役男免役率」高達16% 劉世芳：將配合健保就醫紀錄勾稽

台中斃死豬疑非洲豬瘟！農業部：今午起全國豬隻禁運禁宰、禁廚餘養豬

海外華文媒體報導大獎今揭曉 展現台灣多元面貌

中央社／ 台北22日電
圖／擷自「2025海外華文媒體報導大獎」官網
圖／擷自「2025海外華文媒體報導大獎」官網

僑委會年度「海外華文媒體報導大獎」今晚舉行頒獎典禮，今年入選作品題材涵蓋文化、外交以及社運等，凸顯台灣世界能見度以及多元面貌，展現華文媒體影響力。

僑務委員會主辦第5屆「2025海外華文媒體報導大獎」，今晚在台北歐華酒店舉行頒獎典禮，由僑委會委員長徐佳青及評審團代表頒發「平面／網路」、「廣播」、「電視／影音」3大類獎項，以及「僑務電子報新聞報導」、「YES!TAIWAN 短影音」2項特別獎等優勝作品，共同見證華文媒體在全球報導重要影響力。

今年以「華文發聲‧全球共振The Voice of the Sinophone World」為主題，鼓勵海外華文媒體報導世界各地華人的深耕努力與卓越貢獻，並促進對台灣的正面關注與報導。活動也以「聚焦台灣‧報導台灣」為核心理念，透過華文媒體向全球發聲，讓華人故事與台灣形象在國際舞台上產生共鳴。

今年入圍作品題材多元，涵蓋文化活動、公共外交、僑社交流與社會運動，凸顯台灣在世界舞台的能見度，也呈現人物故事的奮鬥與貢獻，充分展現跨國移動與多元文化下的真實面貌。

3大類獎項及2項特別獎經過初審、複審的嚴謹評選，最終脫穎而出的優勝作品，不僅彰顯海外華文媒體在文化傳播、人物報導與社會關懷等領域的深耕成果，更展現其多元視角與持續在全球社會的影響力。

頒獎典禮透過現場與線上交流互動，讓海內外媒體代表與各界貴賓齊聚一堂，共同見證華文媒體的專業成就。除頒獎之外，主辦單位也規劃4天3夜的海外媒體代表參訪台灣企業與文化場域，體驗智慧製造、永續發展與人文風采，深化國際媒體對台灣的認識。

來自全球海外華文媒體的代表與新聞工作者表示，能夠入圍獲邀來台參與盛會就是榮耀，而能獲獎不僅是肯定，更是海外華文媒體跨國合作與文化交流的新起點，讓「華文發聲‧全球共振」成為持續向世界傳遞華人故事的重要力量。

※ 本屆入圍及優勝名單請見活動官網：https://ocacnews.net/2025mjaom

僑委會

延伸閱讀

劉若英入圍金馬作品首映！五月天阿信突現身「立正站好」　原因曝

金鐘60／太慘！錯失男配「修祖墳基金」飛了 男星僅剩生活費還被扒

曾沛慈1票之差錯過金鐘視后　深夜發文祝福楊謹華「真心覺得很滿足」

阿Ken金鐘獎雙槓龜！周杰倫發文暖心安慰又「幽默補刀」笑翻網友

相關新聞

管中閔曬楊振寧同框李政道老照片 「如今應不再有人世間恩怨」

諾貝爾物理學獎得主楊振寧18日在北京過世，享嵩壽103歲。台大前校長管中閔在臉書分享1991年清華大學80年校慶老照片，...

馬太鞍溪便道昨遭新堰塞湖泥流淹沒 公路局進場清理另公告開放時間

台9線馬太鞍溪橋臨時便道昨晚因新堰塞湖溢流，今晨公路局搶修團隊檢視便道狀況，目視2公尺大涵管尚完好，路面淤土、樹枝甚多，...

海外華文媒體報導大獎今揭曉 展現台灣多元面貌

僑委會年度「海外華文媒體報導大獎」今晚舉行頒獎典禮，今年入選作品題材涵蓋文化、外交以及社運等，凸顯台灣世界能見度以及多元...

歷史上的今天／1954年北市國民學校聯合體育表演

1954年10月22日，台北市第八屆國民學校聯合體育表演會在台北市新公園舉行，全市31個國民學校都選派代表隊一隊參加，台北市各國校學童表演大會操、舞蹈、疊羅漢、攻城奪旗等協力賽，還有各種競賽，參加人數總數將達2千人之多。 國校聯合體育表演的參加者雖是國小學童，但在反攻大陸凌駕一切的年代，體育表演仍充滿戰鬥氣息。如競賽名稱叫「打破鐵幕」，舞蹈的名稱是「反共怒潮」、「碧血黃花」，大家光著腳滿場跑，有如放山雞。

名軒開發積極響應政府推動地上權政策

不只買得起更貼近居住需求的好房子「名軒亞灣城」掀起新世代購屋風向 儘管今年房市回歸理性，但房市仍有自住剛需撐腰；行政院日前鬆綁新青安房貸，更讓購屋族信心回穩。買房最重要的兩大條件，不外乎是地段和

「女力串聯 · 力量無限」！ 永齡女力論壇暨媽媽築夢家成果展華山登場 展現媽媽創業的多元樣貌

第三屆永齡女力論壇暨媽媽築夢家成果展於10月17日於台北華山文創園區登場。本屆以「Together with HER 女力串聯 · 力量無限」為主題，匯聚關注婦女就業、創新創業及社會永續的專業人士團體

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。