北北基桃共抗關稅挑戰　「智慧科技就業博覽會」展現企業韌性與希望

四市勞政首長視訊連線齊聚畫面。 圖／臺北市就業服務處提供

「守產業、護就業、穩信心，基北北桃連線拚三贏！」的口號聲，基北北桃「四城同行．韌性升級」，在10月18日會合基隆市身心障礙者職業重建服務活動暨成果發表會、臺北市智慧科技就業博覽會、新北市2025就業博覽會、桃園市職訓成果展暨技藝達人表揚等特色活動，四市共同展現面對國際關稅挑戰時的團結行動力外，臺北市勞動局長王秋冬、新北市勞工局長陳瑞嘉、桃園市勞動局長李賢祥及基隆市社會處副處長盛慧中等四市勞政首長更是首度透過視訊連線齊聚，共同為企業與勞工加油打氣，以實際作為展現地方政府協力應對挑戰、穩定產業與就業市場的決心。而由臺北市政府勞動局主辦的「智慧科技就業博覽會」在臺北車站1樓大廳熱鬧登場，吸引許多求職民眾到場參與，現場氣氛熱烈，企業與求職者攜手描繪出北臺灣就業市場的新希望。

王秋冬勞動局長與全體企業合照。 圖／臺北市就業服務處提供

王秋冬局長指出：「韌性不是撐著不倒，而是能在壓力中找到力量、在轉型中找到機會。基北北桃的聯手合作，就是要讓企業不孤單、讓勞工更有力量。」他進一步說明，四城將透過「產業支持」、「技能升級」、「跨區服務」三管齊下，打造跨越行政疆界的勞動市場，讓求職者能無縫銜接、企業能及時補足人力，形成真正有韌性的勞動生態系。

社團法人視障協會參與本次就業博覽會體驗講座及活動。 圖／臺北市就業服務處提供

王局長補充，儘管外部環境充滿挑戰，然而令人振奮的是，就是我們這52家企業不只沒有減縮職缺，反而提出了更多的職缺，參加廠商人資主管表示：「在景氣不穩的時期，更要有新血與創新能量，四市的人才跨域流動，讓我們更有信心可以找到適合的人才。」另一家。參加廠商指出：「四市聯手打破行政疆界，協助勞工朋友們能在基北北桃跨市快速轉職，讓我們感受到政府真的與企業站在同一陣線。」

王秋冬勞動局長與遠邦國際林致孚執行長(左1)、臺北市就業服務處王妙鶯(左2)、社團法人台北內湖科技園區發展協會張寺榮副理事長(右2)、Cake國際人才平台陳惟邦商務開發代表合照(右1)合照。 圖／臺北市就業服務處提供

臺北市就業服務處王妙鶯處長表示，活動現場包含明基電通股份有限公司、三商電腦股份有限公司及台塑網科技股份有限公司等攤位，攤位前皆吸引大批求職者排隊詢問，展現出高度人氣。此外博覽會現場試辦「無紙化＋紙本」雙軌應徵機制，吸引青年與轉職者會前線上投遞，來自新北的陳先生分享：「第一次用手機直接流覽投遞有興趣的工作，再直接排當天面試，省時間也更方便。」剛結束職訓課程的林小姐也感性表示：「去年因工廠轉型被資遣，以為再也找不到適合的職缺，但今天有企業願意給我機會，讓我重新有了方向，感覺自己又能重新出發。」

勞動局提醒，接下來市府還有舉辦徵才活動，包括11月28日樹心會館舉行的「寒假打工及PT職缺 徵才活動」，以及12月6日臺北車站1樓「中高齡友善企業聯合徵才就業博覽會」，誠摯邀請求職民眾提前準備，把握機會。更多資訊可上「臺北就業大補帖」網站查詢，或洽詢就業服務專線（02）2308-5231。