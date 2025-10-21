全台首例甲苯排放超標24倍 最高罰1500萬元

快訊

中央社／ 台北21日電

透過檢警環調聯合稽查，發現彰化一家合成皮業者不當排放甲苯，違法超標24倍，可處7年以下有期徒刑、併科最重新台幣1500萬元罰金，並將追繳5年空污費；本案也是全國首例超排甲苯廢氣的環保犯罪案。

環境部今天發布新聞稿表示，彰化縣濱海產業園區某PU合成皮製造業者，有不當排放揮發性有機廢氣並逃漏繳空氣污染防制費情事，檢測有害空氣污染物甲苯超過法規排放標準24倍，除將依法追繳空污費外，刑責部分由彰化地方檢察署偵辦中。

環境部指出，本案為查獲全國首例排放超限甲苯有毒廢氣環保犯罪案，依據空氣污染防制法規定，排放管道排放有害空氣污染物超過排放限值，足以生損害於他人之生命、身體健康者，處7年以下有期徒刑，得併科新台幣100萬元以上1500萬元以下罰金。

本案經彰化地方檢察署國土組周佩瑩主任檢察官及鄭羽棻檢察官指揮法務部調查局航業調查處、警政署保七總隊第三大隊中區中隊偵辦，及由環境管理署中區環境管理中心及彰化縣環境保護局辦理相關行政稽查，並於今年6月間展開檢環調警聯合查緝行動。

環境部說明，該事業於申請固定污染源操作許可證內容蓄意登載製程採用水性環保樹脂塗料，但實際上卻使用含大量甲苯及丁酮等揮發性有機物樹脂塗料；同時將製程原物料使用量以多報少，藉以逃漏繳空氣污染防制費不實申報行為。後續將由彰化縣環境保護局追繳該事業5年內逃漏繳的空氣污染防制費。

環境部表示，甲苯為有害空氣污染物，急性吸入會刺激眼睛和呼吸道、引起頭暈、頭痛、噁心等症狀，高濃度可能導致意識模糊甚至死亡；長期暴露則會損害中樞神經系統，導致記憶力衰退、動作不協調，並可能損害肝臟、腎臟和聽力。

