聽新聞
0:00 / 0:00

不滿環委獨大環工 環團盼二接四期與五接停止環評

聯合報／ 記者董俞佳李柏澔／台北報導
台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣醫療界聯盟等環保團體，痛斥這屆環委名單獨大環工，要求停止二接四期和五接環評程序。圖／台健空盟提供
台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣醫療界聯盟等環保團體，痛斥這屆環委名單獨大環工，要求停止二接四期和五接環評程序。圖／台健空盟提供

環團不滿環境部彭啓明上任後，連續飆開環評直達車，重新改選的環委名單又獨大環工，認為不適格相關審查作業，要求應停止中油二接四期和台電五接環評程序。環境部表示，環委專業組成維持一貫平衡與多元。

台灣健康空氣行動聯盟創會理事長葉光芃表示，環境部環委名單獨大環工背景，且「環境部環境影響評估審查委員會組織章程」今年八月一日修正，還剔除了衛福部機關代表在官派委員名額，這是很嚴重的失誤。

基隆守護外木山行動小組代表律師陳憲政則指出，近期四接、七接都在環委未充分釐清爭議的情況下輕率通過，環評制度已失去主體性。

環團也呼籲立委凍結環境部明年度環評業務費，本屆環委備受爭議，不適格相關審查作業，應停止中油二接四期和台電五接環評程序。彭啓明如果無法積極回應民團訴求，不排除發動連署，要求彭啓明下台。

彭啓明表示，第二屆環評委員有七位具環工系背景，比例與過往相同。其中，一位委員曾任教於健康風險學系，亦為健康風險領域專家，委員專業組成維持一貫平衡與多元。此外，五接環評仍在書面審查階段，將邀請海委會和工程會一同參與，也會增聘生態保育專家與會。

環團 環境部 彭啓明 環評 基隆 中油 台電 海委會

延伸閱讀

水面光電將納環評 年底提廢棄處理方案

環團指環委名單環工獨大 籲環境部重新遴選環評委員

立委質疑光電面積大增但處理量能不足 彭啓明：過去急於衝量缺乏討論

光電板磨碎溶出也不影響水質 彭啓明保證：前述極端情況不會發生

相關新聞

不滿環委獨大環工 環團盼二接四期與五接停止環評

環團不滿環境部長彭啓明上任後，連續飆開環評直達車，重新改選的環委名單又獨大環工，認為不適格相關審查作業，要求應停止中油二...

幼兒專責醫師與您「醫」童守護寶寶健康

3歲以前是奠定孩子健康與發展的關鍵時期，衛生福利部自110年起更推動「優化兒童醫療照護計畫」，桃園市政府婦幼發展局以著重婦幼整合性照護的優勢，搭配整體計畫逐步建構優化桃園市兒童醫療網絡，同時也連結社政

歷史上的今天／1955年華僑第二新村在台北龍安坡動土

1955年10月21日，僑務委員會委託市民住宅興建委員會代為設計興建的華僑新村第二村，當日下午4時半在台北市和平東路三段台北師範對面的龍安坡基地上，舉行奠基典禮...

藏逸秋拍「上億絕礦阿蓋爾粉鑽」3千萬起拍

2025年11月22日至23日，藏逸拍賣會將於華南銀行總行3樓舉辦年度壓軸盛事——「藏逸秋季拍賣會」 其中最受矚目的「瑰麗珠寶與翡翠首飾」專場，將於11月23日壓軸登場，以一系列封礦後稀

卓揆：已要求勞動部提出整體勞動政策 未來人力補充本勞為主

行政院長卓榮泰20日指出，政府持續檢討整體國家人力仲介制度，希望讓該制度更合理化，行政院已要求勞動部近期提出國家整體勞動...

新壽再退讓、願讓利求共識 輝達落地差北市府點頭

北投士林科技園區（北士科）T17、T18地上權案再掀焦點。據了解，只要台北市政府願意成全新光人壽與輝達（NVIDIA）直接溝通，新壽已做好在價格上讓步的準備，盼以實際行動支持輝達總部落地。新壽強調，輝達落地對台灣科技產業象徵重大意義，公司從頭到尾都站在支持立場，讓合作案順利成局。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。