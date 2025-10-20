歐洲台灣文化年 F:F:F音樂節11月芬蘭登場
外交部及文化部今年共推歐洲台灣文化年，芬蘭11月F:F:F音樂節（F:F:F—Formosa : Finland : Fest.）集結6組台灣與芬蘭音樂團體，包括駐芬蘭代表林昶佐參與的樂團「閃靈」。
除閃靈，官網預告台灣音樂演出團隊包含樂團血肉果汁機及Crescent Lament恆月三途等，而電子音樂製作人Sonia Calico、視覺藝術家紀昀（Asking Gee）、料理人索艾克、服裝設計師郭瑋、設計師李維錚與塗鴉藝術家BLACKZAO等不同領域創作者也將參與。
F:F:F音樂節由外交部與中華文化總會共同舉辦，外交部長林佳龍透過活動官網說明，芬蘭是世界上重金屬樂團密度最高國家，活動名稱中雙冒號象徵「對話、連結與合作」。
林佳龍說，活動將連結山岳之島台灣與千湖之國芬蘭，讓舞台上的聲音與樂器引領2種文化相遇、映照與共鳴，共同創造新可能。2025年歐洲台灣文化年已在26個歐洲國家辦超過70場藝術與文化活動，F:F:F音樂節將把台灣音樂力量帶上歐洲舞台。
F:F:F音樂節11月27日於芬蘭赫爾辛基舉行。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言