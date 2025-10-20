卓揆：已要求勞動部提出整體勞動政策 未來人力補充本勞為主

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院長卓榮泰。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰20日指出，政府持續檢討整體國家人力仲介制度，希望讓該制度更合理化，行政院已要求勞動部近期提出國家整體勞動政策，而基本的立場就是「優先保障本國勞工的安定就業與生活，提高本國勞工的權益」，這點不容懷疑，任何違背這項基本原則的想法或討論，都不會被政府所採納。因此未來人力補充，將以本國勞工為主、外國移工為輔。

卓榮泰今日出席「114年國家職業安全衛生獎頒獎典禮」時表示，政府多年來持續提高基本工資，自明（115）年起，每月最低工資將調漲為2萬9,500元，每小時最低工資則調漲為196元，希望讓臺灣儘早建立合理的薪資結構，讓企業與勞工間更充分合作，引領國家下一波進步。

卓榮泰表示，政府也積極打造更友善的職場環境，保障本國勞工的職場安全及優先就業機會。同時，遠從海外而來的移工朋友們，政府也同樣重視其安全與權益。2019年勞動部已推出「臺灣職安卡」，提供來自越南、泰國、印尼、菲律賓等國移工相關安全衛生教育訓練，另也提供語言學習課程，讓移工能與臺灣雇主、在地生活環境與社會更加融合，這是建立互信、互賴非常重要的一環。另外，政府持續檢討整體國家人力仲介制度，希望讓該制度更合理化，避免不法行為。

卓榮泰表示，友善移工轉換雇主，強化政府在聘僱過程中監督與權益保障的角色，都是防止人力剝削及不法的必要行為，勞動部也會在此過程中大力往前邁進。

此外，針對勞動力政策，卓榮泰強調，為促進國家高科技產業發展，扶植中小微企業成為健全產業供應鏈的一環，都必須有高效率的勞動力作為堅強的後盾，因此政府相當重視產業缺工問題，持續提出各種解方。行政院已要求勞動部近期提出國家整體勞動政策，而基本的立場就是「優先保障本國勞工的安定就業與生活，提高本國勞工的權益」，這點不容懷疑，任何違背這項基本原則的想法或討論，都不會被政府所採納。因此未來人力補充，將以本國勞工為主、外國移工為輔，以此為基礎構築臺灣的勞動市場，同時持續重視本國勞工的權益、照顧外國移工的安全。

卓榮泰指出，典禮開始時，他聽到今年度榮獲「大型企業標竿獎」（日月光半導體製造股份有限公司、勤美股份有限公司）、「中小企業標竿獎」（建上工業股份有限公司、台塑旭彈性纖維股份有限公司）及「勞動健康特別獎」（奇美醫療財團法人佳里奇美醫院、合作金庫商業銀行股份有限公司）等6家企業及醫院員工熱情呼喊口號及隊呼，充分感受到活力十足，證明大家都是來自幸福企業的快樂夥伴，也代表臺灣在打造安全勞動職場環境過程中，又更向前邁進一步，而政府不會以此自滿，勞動部將持續精進，洪申翰部長也會為每一位勞工努力打拚。

卓榮泰接續提到今年度「個人獎」3位得主事蹟。首先，「中華民國環境職業醫學會」莊弘毅名譽理事投入職業安全領域長達35年，曾擔任高雄縣衛生局局長，目前則在高雄醫學大學公共衛生學系與醫學系任教，並擔任「國際職業衛生大會」（ICOH）的臺灣代表。而莊弘毅名譽理事於COVID-19疫情期間，更協助企業防疫、疫後復建及中小企業員工重返職場，殊值肯定。

卓榮泰說，第二位得主是來自臺北醫學大學公共衛生學系的陳叡瑜教授。陳教授師承柯源卿教授，而柯教授過往經常帶領師生深入調查疑難事件，解開飛歌公司有機溶劑中毒、珊瑚船怪病之謎，陳教授也自此與職業衛生結下不解之緣，並認為：「公共衛生人員不能待在研究室當井底之蛙，必須走出去了解社會趨勢與需求，並實踐社會服務」，因此今日獲獎，可謂實至名歸。

卓榮泰指出，最後一位得主來自「中華民國工業安全衛生協會」的姚自強常務理事。姚常務理事於民國69年通過全國首屆「工礦安全衛生技師」考試，進入美商克林登公司擔任安全工程師，其後成為首位駐中鋼專案檢查員；民國72年起，參與臺北捷運及鐵路地下化檢查工作，率先展開夜間稽查，讓社會大眾對於24小時防範與守護工地安全的觀念，有更進一步的認識；民國92年更榮獲行政院模範公務人員。姚常務理事深信「生命不能重來，工安無可替代」，為推動國家職業安全衛生貢獻良多。

新壽再退讓、願讓利求共識 輝達落地差北市府點頭

北投士林科技園區（北士科）T17、T18地上權案再掀焦點。據了解，只要台北市政府願意成全新光人壽與輝達（NVIDIA）直接溝通，新壽已做好在價格上讓步的準備，盼以實際行動支持輝達總部落地。新壽強調，輝達落地對台灣科技產業象徵重大意義，公司從頭到尾都站在支持立場，讓合作案順利成局。

世界安寧日「三熊」領跑！呼籲國人「預立心願 以行動落實安寧善終」

治療犬貓現身吸睛，帶領民眾探索屬於自己的圓滿決定 為響應「世界安寧日」（每年10月第2週），財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心（以下簡稱「器捐病主中心」）於10月18日在臺北市大安森林公園舉

永豐銀行以公平待客為本，用金融友善圈粉多元族群

在金融講求效率與數據的世界裡，卻有一家銀行選擇用「溫度」重新定義金融服務。對永豐銀行而言，「金融友善」是一種文化，也是一種態度。它代表著：無論是中高齡、身心障礙者、新住民或年輕人，每一位走進分行、打開

救國團73週年全國公益日溫暖啟動，以行動實踐永續關懷

為慶祝成立73週年，救國團於10月18日上午9時30分假新北市永和國民運動中心舉辦「公益永續‧攜手築夢」全國公益日活動，由救國團翁宏文副主任主持，總團部及救國團之友聯誼會總會主辦，新北市團委會承辦，結

洗腎王國水很深？圖解腎透析人數 哪家醫院腎移植最多

全國約9萬7千多名洗腎患者，去年腎臟移植案例僅4百多人，比率極低。不願具名的外科醫師點出癥結，腎臟來源不足為主因，洗腎患者也是不少醫療院所的金雞母，收治1名洗腎患者每年約可獲60、70萬元健保給付。

