名軒開發積極響應政府推動地上權政策

不只買得起更貼近居住需求的好房子「名軒亞灣城」掀起新世代購屋風向

儘管今年房市回歸理性，但房市仍有自住剛需撐腰；行政院日前鬆綁新青安房貸，更讓購屋族信心回穩。買房最重要的兩大條件，不外乎是地段和價格。網稱「高雄信義計畫區」的亞洲新灣區，集結科技、Ai技術及金融與國際港灣景色，已逐步從藍圖走向現實，成為南高雄置產焦點。

近期推出的地上權案「名軒亞灣城」更以「稀有黃金地段 + 便利捷運紅線+親民房價優勢」，磁吸購屋族的目光。

「亞洲新灣區」融合了科技及金融與國際港灣景色匯聚的城市核心。 圖／海悅地產開發股份有限公司提供

從港都到國際城市，亞灣正在加速起飛

高雄近年雙引擎發展：北有台積電，南有Ai聚落亞洲新灣區。南高雄的亞洲新灣區以五大建設為起點：高雄展覽館、市圖總館、流行音樂中心、港旅中心與輕軌一期，推動港灣重劃區晉升成智慧城市，如今更迎來「亞灣2.0」時代。

其中由知名建商領頭開發位於特貿三南北基地包含商業、辦公、住宅、零售及公共服務機能的大型開發計畫。更是已全面動工，投資金額超過800億元，未來將引入頂級商辦與科技總部。據高雄市財政局統計，2024年全市招商金額突破千億，亞灣是最大受惠者。

此外，科技巨頭宏達電、輝達相繼插旗，鴻海也預計投入159億打造Y15聯開案；而「亞洲資產管理中心高雄專區」成立後，預計34家金融機構進駐。亞灣不僅是南台灣的產業樞紐，更是科技與金融雙引擎的城市核心。

【名軒亞灣城 】坐擁精華區千坪大基地，緊鄰萬坪公園，獲市場高詢問度。 圖／海悅地產開發股份有限公司提供

麗寶集團 名軒開發名軒亞灣城：入住「核心蛋黃區」的理想解方

面對產業熱潮帶動的居住需求，麗寶集團旗下上市品牌名軒開發早已率先卡位精華核心土地位於鳳山區福誠二街、三街口推出地上權案「名軒亞灣城」。

業者表示，「名軒亞灣城」原本預計成屋後再推案，但由於地段十分優異，加上難得千坪大基地，以及擁有飯店的麗寶集團的品牌力，未開案即轟動，因此決定提早推出，讓購屋族不只可以聞香，還能即刻入手！

「名軒亞灣城」基地面積超過2700坪，僅規劃380戶均質住宅產品，低密度住家、棟距良好、主力坪數27至37坪、2至3房格局，一層五戶雙電梯的設計保有私密性與居住質感，及10戶店面與9戶事務所。社區規劃更顯誠意：迎賓大廳、泳池宴會廳等豐富公設一應俱全符合全齡化需求，未來更會導入集團的飯店加值服務，兼具生活機能與品味。

【名軒亞灣城 】集結麗寶集團、名軒開發品牌實力與亞灣發展動能，格吸引廣大購屋族群親睞。 圖／海悅地產開發股份有限公司提供

從國際城市借鏡「地上權住宅」新居住思維

地上權住宅早已在新加坡、香港、韓國等國成熟發展，讓居民用更合理的價格住進核心地段，同時也助政府活化土地。在台灣房價高漲的當下，這種「不買地也能住蛋黃」的模式，逐漸被視為兼具自住與資產靈活性的選項。

由於不需負擔土地成本，購屋族能將資金保留作為其他投資用途，讓「住得好」與「資金彈性」得以兼顧。這樣的思維，也讓地上權市場熱度持續升溫。

如今「名軒亞灣城」再度乘勢而起，結合名軒開發品牌實力與亞灣發展動能，在高雄這股南方崛起的浪潮中，寫下新的城市居住篇章，以親民價格打開蛋黃區的門，讓薪水族「住近亞灣」不再只是夢想，把城市發展紅利變成更多人都能參與的未來。

