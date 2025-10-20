卓榮泰：重視本國勞工權益 照顧外籍移工安全

快訊

中央社／ 台北20日電

行政院長卓榮泰表示，近期要求勞動部提出國家整體勞動政策，產業缺工會以本國勞工優先、外籍移工補充，讓本國勞工權益被重視、外籍移工安全被照顧，與所有勞工站在一起。

勞動部今天舉辦「114年國家職業安全衛生獎頒獎典禮」，共有6家企業得獎。勞動部表示，將針對得獎單位的優良作為，規劃納入相關提升職場安全衛生策略或製作指引。

卓榮泰致詞時表示，台灣產業界缺工的問題，政府了解和重視，近期也要求勞動部提出國家整體的勞動政策，做為全面解決問題的解方。

他強調，優先保障本國勞工就業，保障權益、提高收入，是基本出發點不會改變，任何違背基本原則的想法、討論，都不會被政府接納；人力不足，會以本國勞工為主、外籍移工補充，本國勞工權益會被重視、外籍移工安全會被照顧，在這個基礎上與所有勞工站在一起。

勞動部長洪申翰致詞表示，勞動部日前已提出職業安全衛生法修正條文草案，是2013年後調幅最大的一次，對整體勞動安全有全面幫助；在職災防災的重點上，目前也在規劃職業安全減災計畫，預計年底提出，如透過源頭減災、擴大納管、公私協力、科技輔助等，結合各界資源，落實保障工作者的安全。

洪申翰說，本週也會公布更進一步支持職災勞工和家屬的權益協助方案，在勞工遭遇職災時，能獲得即時、整合的法律資源與資訊，促使雇主更重視職場安全；且不只針對本國勞工，也包含台灣產業愈來愈重要的移工夥伴。

勞動部表示，本屆獲最高獎項「大型企業標竿獎」的日月光半導體製造股份有限公司與勤美股份有限公司，為通過職業安全衛生管理系統驗證的優良企業，高階主管親自參與職安衛管理，導入智慧化、數位化工具提升管理效率，更提供優於法規的員工福利、善盡企業社會責任，值得業界學習。

職業安全 勞動部 移工

