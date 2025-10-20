世界安寧日「三熊」領跑！呼籲國人「預立心願 以行動落實安寧善終」

2025「心願追圓滿」世界安寧日公益路跑活動民眾熱烈響應。 圖／衛福部 提供

治療犬貓現身吸睛，帶領民眾探索屬於自己的圓滿決定

為響應「世界安寧日」（每年10月第2週），財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心（以下簡稱「器捐病主中心」）於10月18日在臺北市大安森林公園舉辦「2025心願追圓滿—世界安寧日公益路跑」。活動由衛生福利部醫事司劉越萍司長及多位貴賓出席，共同呼籲國人認識「善終三法」，提早規劃生命最後旅程，實踐有尊嚴的安寧善終。

三熊領跑、治療犬貓成焦點

本次路跑活動首次邀集器捐病主中心人氣吉祥物「小麥熊」全新登場，並與高雄熊及台灣黑熊「黑寶」共同領跑，締造北高三熊齊聚的溫馨畫面。

同場現身的還有輔助安寧療護的治療犬「哈恩」及全台唯一治療貓「哈波」，成為活動最受矚目的「毛茸大使」。現場上千名民眾透過「思考、鼓勵、對話、圓滿」情境式路跑，完成「心願接力棒」裝置藝術，親身體驗「安寧緩和」、「病人自主」、「器官捐贈」三大政策核心價值。

園遊會區設有「心願扭蛋機」、「心願飛鏢」及「達願轉盤」等互動遊戲，讓民眾以輕鬆方式了解善終規劃的重要性，並開放心胸與家人討論「預立心願」的意義。

本次路跑活動邀集北高三熊齊聚的溫馨畫面。 圖／衛福部 提供

臺灣安寧緩和醫療全球第三、亞洲第一

劉越萍司長致詞指出，感謝醫護人員及社會各界長期投入安寧療護推廣，讓每位病人在生命最後階段都能獲得溫柔照顧。根據WHO合作機構、西班牙那瓦拉大學ATLANTES全球安寧緩和醫療觀察站發布的《全球安寧緩和醫療地圖》，臺灣在六大面向、14項指標評估中名列世界第三、亞洲第一，顯示臺灣安寧緩和發展成果深獲國際肯定。

截至10月12日，國內預立安寧緩和意願人數已超過109.6萬人次、預立器官捐贈意願達67萬人次。安寧療護註記6萬4,396人、器捐註記32,975人、預立醫療註記2萬5,149人，顯示國人對生命自主與善終意識逐年提升。

從年齡分布來看，簽署安寧緩和意願的民眾以60至69歲最多（24%），其次為50至59歲（18%）；而預立醫療意願中，60至69歲占27%、50至59歲占21%，顯示越來越多民眾在健康時即主動規劃人生最後旅程。

2025世界安寧日公益路跑「心願追圓滿」 (左一)衛福部劉越萍司長、(中)器捐病主中心李明哲董事長動物與輔助治療貓狗於活動心願接力牆前合影。 圖／衛福部 提供

治療犬貓療癒人心，280萬毛孩家庭共鳴

活動中，治療犬「哈恩」與全國唯一治療貓「哈波」現身，吸引民眾圍觀。器捐病主中心指出，動物輔助治療能有效紓緩病患焦慮與孤獨感，目前包括亞東醫院、高雄榮總、臺中榮總、臺大雲林分院及馬偕醫院等皆引入治療犬服務。

臺灣約有280萬毛小孩家庭，許多人因送別寵物而更能體會生命終章的課題。中心鼓勵民眾學習面對醫療自主與善終議題，透過溝通與理解，讓愛與關懷能被即時傳遞。

2025世界安寧日公益路跑「心願追圓滿」(中)衛生福利部劉越萍司長、(右一)器捐病主中心李明哲董事長、(右二)基隆市衛生局張賢政局長、(右三)醫療財團法人南迴基金會李靜蘭董事長與動物輔助安寧照顧，全國唯一治療貓「哈波」偕治療犬「哈恩」團隊吸睛登場。 圖／衛福部 提供

攜手企業推廣善終理念，創新傳遞「預立心願」精神

器捐病主中心近年積極推動「預立意願向下扎根」，並與企業合作擴大社會影響力。其中，台灣飛利浦已連續四年支持世界安寧日公益路跑，今年更號召逾60名企業志工參與推廣。

台灣飛利浦董事長胡孝揚表示：「提升安寧療護品質與我們『為更多人帶來更好的醫療關護（Better care for more people）』的理念相契合。預立心願與安寧善終不僅是公部門的責任，也是醫療產業應共同努力的方向。」

新生代小麥熊亮相，傳遞「圓滿生命」新形象

今年活動中，器捐病主中心同步發表全新造型的「小麥熊」吉祥物，象徵器官捐贈與醫療自主精神的延續與溫暖傳遞。現場「心願接力棒」裝置藝術由近千名民眾共同完成，象徵代代相傳的關懷與善終信念。

器捐病主中心表示，臺灣正邁入超高齡社會，期盼藉由活動推廣「全人照護」的理念，鼓勵民眾以更多同理、尊重與溝通，共同打造「生命圓滿、善終自在」的社會。