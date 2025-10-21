藏逸秋拍「上億絕礦阿蓋爾粉鑽」3千萬起拍

2025年11月22日至23日，藏逸拍賣會將於華南銀行總行3樓舉辦年度壓軸盛事——「藏逸秋季拍賣會」

預展資訊。 圖／藏逸拍賣會提供

其中最受矚目的「瑰麗珠寶與翡翠首飾」專場，將於11月23日壓軸登場，以一系列封礦後稀世罕見的阿蓋爾粉鑽（Argyle Pink Diamonds）為主軸，預計成為亞洲年底最受矚目的彩鑽拍賣盛會。

1.01克拉 中彩藍彩鑽鑽石戒。 圖／藏逸拍賣會提供

來自澳洲阿蓋爾礦區的粉鑽因其獨特色階與限量產量，自礦區於2020年封礦後早已被視為「地球最後的奇蹟」。現在股票與金價都來到歷史新高，Argyle 粉鑽已成為全球投資客與硬資產收藏的避險標的，近年國際拍場屢創新高。

1.01克拉 艷彩黃橘彩鑽鑽石戒+1.01克拉 艷彩純橘彩鑽裸石。 圖／藏逸拍賣會提供

一枚1.01克拉 Argyle Pink 起拍價新台幣3千萬元，極具增值潛力。此外，極其罕見圓形艷彩藍鑽和極為稀有全球不超過100顆的艷彩橘鑽、6.25克拉哥倫比亞祖母綠、5克拉喀什米爾天然無燒藍寶、3克拉寶格麗 BVLGARI 緬甸天然無燒紅寶也是這次拍賣的重頭戲。

6.25克拉 哥倫比亞微油木佐綠祖母綠彩寶鑽石孔雀造型胸墜兩用。 圖／藏逸拍賣會提供

5.01克拉 D, IF 精美的完美白鑽裸石。 圖／藏逸拍賣會提供

寶格麗 2.90克拉緬甸天然無燒紅寶鑽石戒。 圖／藏逸拍賣會提供

由於泰勒絲（Taylor Swift）的古董訂婚鑽戒引起古董珠寶市場的追捧與潮流，這股趨勢也反應在藏逸本次推出眾多的古董珠寶：BUCCELLATI、Boucheron、TIFFANY、CARTIER 以及多件17-18世紀的古董鑽石套鍊，讓珠寶不再只是收藏，更是穿戴藝術與世代傳承。

17世紀 14.0克拉古董白鑽套鍊。 圖／藏逸拍賣會提供

當然還有頂級翡翠、多顆DIF鑽石和28ct Asscher cut intense yellow 濃彩黃鑽也備受矚目。知名設計師 Cindy Chao、Tutti Frutti 以及孔克珠 CONCH PEARL的作品也深受大眾喜愛。

28ct Asscher cut intense yellow 濃彩黃鑽裸石。 圖／藏逸拍賣會提供

本場拍賣以「瑰麗之巔」為主題，象徵珠寶藝術與自然礦藏的巔峰對話，見證收藏史上的經典一頁。

日期｜2025/11/22–23

地點｜華南銀行總行3樓（台北市信義區松仁路123號）

電話｜03-222-8300 #253、0901-322-558、0975-736-601、0975-736-611

巡迴展覽

高雄｜10/25(六) 、11/06(四)遠雄建設 THE ONE

臺南｜10/26(日)、11/08(六)上曜建設 THE KING

臺中｜10/27(一) Luvaii露琺意醫美集團總部、11/09(日) 遠雄建設 洄山行

桃園｜10/28(二)~11/05(三)桃園市蘆竹區新南路一段125號B1

台北｜11/11(二)~11/20(四)台北市中山區民權東路二段17號