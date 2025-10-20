聽新聞
0:00 / 0:00

華文永續報導獎 聯合報抱回4獎

聯合報／ 記者林媛玲／台北報導
第九屆華文永續報導獎，聯合報共抱回四個獎項，得獎人鄭朝陽（左起）、林媛玲、游艾玲、蔡惠萍與聯合報永續長羅國俊合影。記者邱德祥／攝影
第九屆華文永續報導獎，聯合報共抱回四個獎項，得獎人鄭朝陽（左起）、林媛玲、游艾玲、蔡惠萍與聯合報永續長羅國俊合影。記者邱德祥／攝影

第九屆全球華文永續報導獎昨天舉行頒獎典禮，聯合報抱回兩個首獎、一個優等獎及一個社會價值獎等四個獎項。主辦單位信望愛永續基金會董事長陳文琦表示，今年海內外參賽作品再度刷新紀錄，且更明確重視聯合國十七項ＳＤＧｓ永續精神，期許這個倡議建設性新聞的獎項，建立華文世界永續新聞的專業標竿。

聯合報記者鄭朝陽、黃瑞典、洪敬浤、林媛玲、張議晨等十二人的「國在山河廢─直擊營建廢棄物毀國土調查報導」，獲專業組平面類首獎。作品揭露房價狂飆的背後，大量營建廢棄物卻四處流竄，非法填埋在農田、山谷等地，高雄美濃的農田變「大峽谷」只是冰山一角；透過深入的調查報導，促成行政院提出營建廢棄物上、中、下游的去化及管理解方。「國在山河廢」的融媒體作品也獲得專業組融媒體類「社會價值獎」。

聯合報記者林奐成、陳志儒、蘇韋豪、周融聖的融媒體作品「自辦重劃發財夢：拆解套利百億的金錢遊戲」獲專業組首獎。作品深入探討台中高鐵新市鎮等三大重劃個案，揭發開發公司以人頭地主掌控重劃會等方式賺百億的「煉金術」，以及過程中侵害原始地主權益等問題。

聯合報記者游艾玲、蔡惠萍、蘇韋豪、葉信菉、陳世忠的「卓溪黑熊之死」作品獲專業組融媒體類優等獎，敘述人熊衝突下的執法困境、部落禁忌與現況掙扎，盼跨越鴻溝、促進理解，為永續找到解方。

聯合報永續長羅國俊表示，面對永續議題要抱持長期主義，樂觀但不天真，改革不會一帆風順，媒體必須持續關心、報導，社會自然會更深入理解。信望愛永續基金會董事詹怡宜也說，因為相信、朝著目標前進，就能一步一腳印邁向永續路，一群人一起走會走得更好。

永續 房價 廢棄物 黑熊

延伸閱讀

華文永續報導獎 聯合報奪四個獎項

長庚大學及嘉義高工獲首獎 國研盃 i-ONE 儀器科技創新獎

1245名學生報名參賽 聯合盃作文大賽竹市初賽今登場

聯合報作文大賽初賽登場 花蓮學子熱情參與讚考題生活化

相關新聞

全球華文永續報導獎今揭曉 聯合報勇奪2首獎共4大獎

第九屆全球華文永續報導獎今天舉行頒獎典禮，聯合報抱回兩個首獎、一個優等獎及一個社會價值獎等四個獎項。主辦單位信望愛永續基...

歷史上的今天／1977年首列電氣化列車 楊梅-新竹段試駛

台灣鐵路西部幹線楊梅新竹段電化工程在1977年10月20日進行履勘與旅客列車試駛，情況順利良好，為我國鐵路運輸的發展，打開了歷史的新頁。這項履勘與旅客列車試駛，是一列由台北開出本田柴油機車牽引的五台莒光號車廂，在抵達楊梅站之後，改由電化機車牽引，隨即開始履勘與試駛的行程。

華文永續報導獎 聯合報抱回4獎

第九屆全球華文永續報導獎昨天舉行頒獎典禮，聯合報抱回兩個首獎、一個優等獎及一個社會價值獎等四個獎項。主辦單位信望愛永續基...

華文永續報導獎 聯合報奪四個獎項

第九屆華文永續報導獎今天舉行頒獎典禮，聯合報共抱回四個獎項，其中鄭朝陽等人「國在山河廢—直擊營建廢棄物毀國土」調查報導獲...

返鄉改造阿公阿嬤雜貨店 她讓車城洋蔥變溫泉特色伴手禮

台灣四大名湯之一屏東縣車城鄉四重溪溫泉，34歲陳靜子猶記得小時候每到假日，她跟著父親回到阿公阿嬤在四重溪溫泉村雜貨店，「人車多到過馬路等好幾十分鐘」，陳靜子形容。四年前她決定回鄉創業，將阿公阿嬤的雜貨店打造咖啡驛站，一旁是四重溪休閒農業區遊客中心「四獸仔交易所」，烘焙專業的她結合小農開發伴手禮，傳承創新並行，發現原來自己擅長的就是地方創生。

聯合報一周大事10/12~10/18

國內 17日：花蓮縣太魯閣燕子口發現新堰塞湖，花蓮縣府緊急疏散下游近千人，晚間溢流封路幸未釀災。 17日：立法院會三讀攸關普發現金的韌性特別預算案，財政部長莊翠雲估最快十一月上旬可按順序發

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。