全球華文永續報導獎今揭曉 聯合報勇奪2首獎共4大獎

第九屆全球華文永續報導獎今天舉行頒獎典禮，聯合報抱回兩個首獎、一個優等獎及一個社會價值獎等四個獎項。主辦單位信望愛永續基金會董事長陳文琦表示，今年海內外參賽作品再度刷新紀錄，且更明確重視聯合國十七項SDGs永續精神，期許這個倡議建設性新聞的獎項，建立華文世界永續新聞的專業標竿。

今年共來自台灣、香港、馬來西亞、中國大陸、緬甸等七十二家媒體與機構，以及卅三所學校學生投稿，共九○九件作品參賽，刷新歷屆紀錄。

聯合報記者鄭朝陽、黃瑞典、洪敬浤、林媛玲、張議晨等十二人的「國在山河廢─直擊營建廢棄物毀國土調查報導」，獲專業組平面類首獎。作品揭露房價狂飆的背後，大量營建廢棄物卻四處流竄，被非法填埋在農田、山谷等地，高雄美濃的農田變「大峽谷」只是冰山一角；透過深入的調查報導，促成行政院提出營建廢棄物上、中、下游的去化及管理解方。

「國在山河廢」的融媒體作品也獲得專業組融媒體類「社會價值獎」。主辦單位表示，華文永續報導獎除強調建設性新聞的報導方法，今年更重視十七項SDGs永續精神，特別頒發社會價值獎項，今年以SDGs十六的「和平、正義及健全制度」為主題，透過報導促成法治與透明治理。

聯合報記者林奐成、陳志儒、蘇韋豪、周融聖的融媒體作品「自辦重劃發財夢：拆解套利百億的金錢遊戲」獲專業組首獎。作品深入探討台中高鐵新市鎮等三大重劃個案，揭發開發公司以人頭地主掌控重劃會等方式賺百億的「煉金術」，以及過程中侵害原始地主權益等問題。

聯合報記者游艾玲、蔡惠萍、蘇韋豪、葉信菉、陳世忠的「卓溪黑熊之死」作品，獲專業組融媒體類優等獎。敘述人熊衝突下的執法困境、部落禁忌與現況的掙扎，盼跨越鴻溝、促進理解，為永續找到解方。