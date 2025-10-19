快訊

習近平電賀鄭麗文當選國民黨主席 提92共識與反台獨

T17、T18新壽拋新讓步 李四川曝1關鍵不可行…本周提備案

換季別只是將冷氣關機！台電曝正確保養「5步」：明年更省電

首屆魏明光新聞獎10/31起徵件 最高補助250萬

中央社／ 台北19日電

政治大學傑出校友魏明光捐資成立的「魏明光新聞獎」，將於10月31日啟動首屆徵件；獎項由「魏明光卓越發展基金」設立，最高補助達新台幣250萬元。

政治大學今天發布新聞稿指出，魏明光長年以企業經營與理財專業奉獻社會，秉持對公共利益的責任感，並觀察到新聞專業近年面臨信任流失、人才斷層、營運困境及科技快速衝擊；為回應這些挑戰，決定以捐款方式設立新聞獎項，這一屆總獎金近千萬元。

「魏明光新聞獎」以倡議與探索如何促進台灣新聞表現與品質為核心宗旨，著重於新聞專業、人才培育、守望與問責機制、產製環境與營運模式，以及在科技與世局變動中持續維護新聞本質與價值。

獎項分為「倡議獎」、「探索獎」兩類，最高補助250萬元，倡議獎是支持提升新聞品質與影響力的創新計畫，如深度報導、專業訓練、制度改革、公共參與機制等，每屆評選2至5件優秀計畫，並保留至少1個名額給畢業未滿10年的青年新聞人，獎額為75至250萬。

探索獎則是鼓勵新聞人拓展國際視野，透過海外進修、實習或跨國新聞合作，建立專業經驗與跨國網絡，每屆評選2至5件計畫，獎助金額60至250萬元。

政大提到，徵件對象包含依法設立的專業新聞媒體機構，或從業人員與團隊；以新聞為主業的獨立媒體人或團隊，涵蓋各類媒體平台創作者；境內相關專業團體，以促進及提升台灣新聞品質為目標者；申請資格不限於本國籍人士，持有台灣永久居留權的外籍新聞人也可參加。

為確保專業與公正，魏明光新聞獎委員會將聘請傳播學者、新聞實務工作者、具公信力的社會人士組成評審小組，分為初審與決審兩階段；獲獎計畫須於1年內完成執行，並提交階段成果報告，成果將透過論壇、講座、出版或線上平台公開分享，促進公共討論與社會參與。

政治大學 團隊 機制

延伸閱讀

《轉角國際》入圍第24屆卓越新聞獎：突發新聞獎、新聞評論獎

卓越新聞獎今公布 聯合報8件入圍文字類獎項大贏家

中央社展現國際新聞製播實力 入圍亞洲3項新聞獎

「鏟子超人」最強後盾！政大提供學生志工2補助 網讚爆：太狠了

相關新聞

返鄉改造阿公阿嬤雜貨店 她讓車城洋蔥變溫泉特色伴手禮

台灣四大名湯之一屏東縣車城鄉四重溪溫泉，34歲陳靜子猶記得小時候每到假日，她跟著父親回到阿公阿嬤在四重溪溫泉村雜貨店，「人車多到過馬路等好幾十分鐘」，陳靜子形容。四年前她決定回鄉創業，將阿公阿嬤的雜貨店打造咖啡驛站，一旁是四重溪休閒農業區遊客中心「四獸仔交易所」，烘焙專業的她結合小農開發伴手禮，傳承創新並行，發現原來自己擅長的就是地方創生。

聯合報一周大事10/12~10/18

國內 17日：花蓮縣太魯閣燕子口發現新堰塞湖，花蓮縣府緊急疏散下游近千人，晚間溢流封路幸未釀災。 17日：立法院會三讀攸關普發現金的韌性特別預算案，財政部長莊翠雲估最快十一月上旬可按順序發

歷史上的今天／1978年邱創煥招待金門長者嚐北方早點

1978年10月19日，時任內政部長邱創煥在台北市忠孝西路火車站對面一家餐廳，宴請94位阿公阿婆吃北方早點，邱部長開了兩長桌廣東點心，包括一碗廣東粥、千層糕、碎肉團、漢堡麵包，大多數的阿公阿婆是第一次吃這樣的早點，覺得很夠味。

林宜瑾提修法核避難區變30公里 藍委：為重啟核電鋪路？

我國今年5月徹底走向「非核家園」，民進黨立委林宜瑾提修「核子事故緊急應變法」第13條，指畫定核反應設施周圍不得小於30公...

憶起存健康！南山人壽原鄉關懷列車 前進苗栗泰安鄉

南山人壽期許成為「永續健康領航者」為願景，秉持「永續健康」核心理念，持續推動各項公益與關懷行動，並由南山人壽慈善基金會為平台，啟動「南山原鄉關懷列車」計畫，深入原鄉部落，協助消弭健康不平等、提升原鄉健

行政區劃程序法三讀 內政部將研訂配套子法

立法院於今三讀通過「行政區劃程序法」，內政部表示，感謝朝野立委完成立法，使未來能建立全國一致行政區域調整程序，後續內政部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。