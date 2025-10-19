首屆魏明光新聞獎10/31起徵件 最高補助250萬

由政治大學傑出校友魏明光捐資成立的「魏明光新聞獎」，將於10月31日啟動首屆徵件；獎項由「魏明光卓越發展基金」設立，最高補助達新台幣250萬元。

政治大學今天發布新聞稿指出，魏明光長年以企業經營與理財專業奉獻社會，秉持對公共利益的責任感，並觀察到新聞專業近年面臨信任流失、人才斷層、營運困境及科技快速衝擊；為回應這些挑戰，決定以捐款方式設立新聞獎項，這一屆總獎金近千萬元。

「魏明光新聞獎」以倡議與探索如何促進台灣新聞表現與品質為核心宗旨，著重於新聞專業、人才培育、守望與問責機制、產製環境與營運模式，以及在科技與世局變動中持續維護新聞本質與價值。

獎項分為「倡議獎」、「探索獎」兩類，最高補助250萬元，倡議獎是支持提升新聞品質與影響力的創新計畫，如深度報導、專業訓練、制度改革、公共參與機制等，每屆評選2至5件優秀計畫，並保留至少1個名額給畢業未滿10年的青年新聞人，獎額為75至250萬。

探索獎則是鼓勵新聞人拓展國際視野，透過海外進修、實習或跨國新聞合作，建立專業經驗與跨國網絡，每屆評選2至5件計畫，獎助金額60至250萬元。

政大提到，徵件對象包含依法設立的專業新聞媒體機構，或從業人員與團隊；以新聞為主業的獨立媒體人或團隊，涵蓋各類媒體平台創作者；境內相關專業團體，以促進及提升台灣新聞品質為目標者；申請資格不限於本國籍人士，持有台灣永久居留權的外籍新聞人也可參加。

為確保專業與公正，魏明光新聞獎委員會將聘請傳播學者、新聞實務工作者、具公信力的社會人士組成評審小組，分為初審與決審兩階段；獲獎計畫須於1年內完成執行，並提交階段成果報告，成果將透過論壇、講座、出版或線上平台公開分享，促進公共討論與社會參與。