台灣同志遊行25日登場 民進黨訴求民主綻放色彩

一年一度台灣同志遊行將於25日登場，今年遊行主題為「跨越標籤，理解差異」，民進黨今年也不缺席。民進黨性別平等事務部主任李晏榕說，今年性平部的訴求是「民主綻放色彩，驕傲無所不在」，民進黨是挺多元、包容差異、多元共融的政黨，邀請民眾一同參與遊行。

由民團主辦的第23屆台灣同志遊行將在25日登場，今年主題是「超‧連結——跨越標籤，理解差異」。主辦單位以「超連結」（Hyperlink）作為網路資訊時代的象徵，探討網路社群的輿論環境如何塑造、甚至影響大眾對性與性別議題的認知；同時更強調「超‧連結」（Beyond Links），呼籲社會不要停留在表層的線上互動及符號，而是要跨越既有的標籤與偏見，重新建立人與人之間真實深刻、能理解彼此差異的連結。

民進黨今年也不缺席遊行，李晏榕表示，今年遊行主題是「跨越標籤 理解差異」，人有很多種差異，性別、性情，LGBTQ+ 只是人的差異的一種，還包括身體上的差異、年齡差異、族群差異等各種差異，而民進黨是一個挺多元、包容差異、多元共融的政黨。

李晏榕說，民進黨長期推動性別平權，今年性平部的訴求是「Let us shine 民主綻放色彩，驕傲無所不在」；她進一步說明，「無論你是什麼樣狀況的人，無論你跟我們多不一樣，我們還是愛你，因為大家共同生活在台灣、生活在這世界上」。

李晏榕表示，民進黨今年參與紫色大隊路線，由副秘書長何博文率領黨公職共同參與。預計從台北市政府前廣場出發，從中山公園仁愛路口側，走仁愛路、敦化南路、忠孝東路、逸仙路、仁愛路，再回到台北市政府前廣場。

李晏榕說，性平部為這次遊行準備遊行小物，包括手搖旗、飄帶、貼紙，是以彩虹意象為創意發想，歡迎民眾一同和民進黨參與遊行。