聯合報一周大事10/12~10/18

聯合報／ 本報訊
立霧溪燕子口堰塞湖目前蓄水量270萬噸。圖／農業部提供
立霧溪燕子口堰塞湖目前蓄水量270萬噸。圖／農業部提供

國內

17日：花蓮縣太魯閣燕子口發現新堰塞湖，花蓮縣府緊急疏散下游近千人，晚間溢流封路幸未釀災。

17日：立法院會三讀攸關普發現金的韌性特別預算案，財政部長莊翠雲估最快十一月上旬可按順序發放。

18日：國民黨主席改選結果揭曉，由前立委鄭麗文，以超過五成的得票率打敗另一強力候選人郝龍斌，成為國民黨新任黨魁。

國外

13日：美國總統川普在以色列國會發表演說，表示他提出的停火協議讓以哈戰爭「結束了」，形容當天是「歷史性新中東的黎明」。

14日：美中貿易戰延燒航運業，美國川普政府對停靠美國港口的中國船舶徵收港口費，大陸對等反制，同日起對靠泊大陸港口的美國船舶收取特別港務費。

15日：美國總統川普表示，美中陷入貿易戰；美國財長貝森特則提議中國暫緩實施稀土管制，換取美國將關稅休戰期延長三個月以上。

歷史上的今天／1978年邱創煥招待金門長者嚐北方早點

1978年10月19日，時任內政部長邱創煥在台北市忠孝西路火車站對面一家餐廳，宴請94位阿公阿婆吃北方早點，邱部長開了兩長桌廣東點心，包括一碗廣東粥、千層糕、碎肉團、漢堡麵包，大多數的阿公阿婆是第一次吃這樣的早點，覺得很夠味。

林宜瑾提修法核避難區變30公里 藍委：為重啟核電鋪路？

我國今年5月徹底走向「非核家園」，民進黨立委林宜瑾提修「核子事故緊急應變法」第13條，指畫定核反應設施周圍不得小於30公...

