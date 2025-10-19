聽新聞
聯合報一周大事10/12~10/18
國內
17日：花蓮縣太魯閣燕子口發現新堰塞湖，花蓮縣府緊急疏散下游近千人，晚間溢流封路幸未釀災。
17日：立法院會三讀攸關普發現金的韌性特別預算案，財政部長莊翠雲估最快十一月上旬可按順序發放。
18日：國民黨主席改選結果揭曉，由前立委鄭麗文，以超過五成的得票率打敗另一強力候選人郝龍斌，成為國民黨新任黨魁。
國外
13日：美國總統川普在以色列國會發表演說，表示他提出的停火協議讓以哈戰爭「結束了」，形容當天是「歷史性新中東的黎明」。
14日：美中貿易戰延燒航運業，美國川普政府對停靠美國港口的中國船舶徵收港口費，大陸對等反制，同日起對靠泊大陸港口的美國船舶收取特別港務費。
15日：美國總統川普表示，美中陷入貿易戰；美國財長貝森特則提議中國暫緩實施稀土管制，換取美國將關稅休戰期延長三個月以上。
