聯合報一周大事10/12~10/18

1978年10月19日，時任內政部長邱創煥在台北市忠孝西路火車站對面一家餐廳，宴請94位阿公阿婆吃北方早點，邱部長開了兩長桌廣東點心，包括一碗廣東粥、千層糕、碎肉團、漢堡麵包，大多數的阿公阿婆是第一次吃這樣的早點，覺得很夠味。

