2025健康行動X永續未來 低碳活動市集 上千民眾參與蔬食健康音樂響宴

「2025健康永續ESG獎」今（10/18）日在華山文創園區中4B倉庫舉行頒獎典禮，「2025健康行動X永續未來」低碳活動市集同步登場，除了28家獲獎醫院齊聚，裕利醫藥、佳格食品集團也積極響應，下午安排精彩音樂演出，總統府國策顧問簡文仁也與民眾開心大跳健身操，現場湧入上千人次民眾，活力四射。

「2025健康永續ESG獎」是全台第一個彰顯醫療健康永續ESG評選的獎項，由聯合報健康事業部主辦、財團法人厚生基金會協辦」包含台中榮總、高雄市立小港醫院、三總、中醫大附醫、中山大附醫、台北慈濟、花蓮慈濟、高醫大附設中和紀念醫院、台大、國泰、新光、萬芳、雙和、亞東、台南新樓醫院、大林慈濟、彰濱秀傳、阮綜合醫院、臺安、童綜合醫院、北市聯醫、北醫附醫、輔仁大學附設醫院、衛福部台北醫院、成大附醫、高雄榮總、埔基、秀傳等28家區域醫院、醫學中心皆獲肯定。

評選標準，主要根據聯合國永續發展指標（SDGs）願景，且依環境（E）、社會（S）、治理（G）三大面向設立評選指標，鼓勵醫療院所投入於健康永續行動。評審團由國立陽明交大校長林奇宏擔任主任委員，召集跨領域永續專家共八位評審委員，依據各醫院在二○二四年的永續作為、策略，共同討論、完成評選。

推動健康永續策略，刻不容緩！

主辦單位聯合報執行董事項國寧十分感謝各界的響應，項國寧表示，獲獎醫院都已是健康永續的實踐者，積極節能減碳、綠色轉型。台灣今年邁入超高齡社會元年，同時是全民健保開辦三十周年，當前國內醫療環境面臨醫護人力短缺、急診壅塞等嚴峻挑戰，作為大眾媒體，期待未來在S（social）面向會有更積極的提升，並更聚焦於醫療大環境改善、醫病關係和諧，民眾也能更看重自我健康照護議題。

台北市副市長林奕華強調，面對超高齡化、少子女化與醫療人力吃緊等挑戰，醫療院所不僅要提升醫療品質、照顧醫護人員權益，更要落實環境永續與社會責任，期待台北市政府與衛福部、所有醫療院所可以持續合作，共同為健康、環境永續投入更多心力。

衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會副執行長林名男表示，各醫療院所在健康、醫療永續上的努力，正能發揮巨大影響力。民眾在生活上，只要吃一餐素食，可減少780克碳排放，看似微小的個人行動若累積起來，影響非常深遠。他也引用電影「讓愛傳出去」的概念表示，一個人只要影響3個人，經過21次影響力的傳遞，影響力便能擴及全台灣。

28家醫院獲獎，努力朝健康永續目標前進

在「2025健康永續ESG獎」獲獎名單中，臺中榮總為醫學中心首獎「健康永續卓越典範獎」得主。台中榮民總醫院院長傅雲慶在致詞中首先感謝前院長陳適安的遠見及規畫。他深信「照顧生命的人，也需要被好好照顧」，若以「幸福職場」為推動基石，結合ESG理念，便能打造安全、健康、成長的工作環境。

此外，高雄市立小港醫院則區域醫院「健康永續卓越典範獎」首獎，該院院長洪志興表示，這分榮耀，是全院每一成員共同努力出來的成果，透過跨單位、跨領域的集思廣益，共激盪出200多項永續行動策略，以作為永續治理的原動力，讓肩負服務研究教學重任的小港醫院更能發揮永續醫療韌性，而該院也創新推動「智慧肺健康門診」；深化就醫平權，並將「無管人生」典範拓展至國際；未來將深化培育永續人才工作，並結合智慧醫療達成數位轉型目標。

同時，主辦單位也公布「健康永續特別獎」得獎者，兩家得獎醫院分別為衛生福利部臺北醫院與台大醫院，以鼓勵護理人力留任，作法突出的醫療院所。

推動減碳、醫院全員總動員

衛生福利部臺北醫院院長鄭舜平表示，該院正推動院內低碳生活運動，院內每周一為蔬食日，民眾需自備環保餐具，適量取用食物，也推動為期3個月的健走大賽，累積步數超過2.4億部，減碳3.2萬公斤，醫療資訊無紙化，則幫助該院減少90％紙張使用，員工餐廳無紙化餐券，減少1萬8千份餐券發放。院方推動綠色採購，共循環利用2萬2370公斤醫療塑膠、1萬7610公斤玻璃藥罐。

鄭舜平表示，該院也推動智慧節能，將院內照明設備全數更換為LED燈具，總共更新3700盞，調整夜間電梯使用，離峰時段關閉3部電梯，並裝設電梯電力回收系統，每月減碳達6309公斤。

在頒獎典禮上，「健康永續傑出實踐獎」得獎者中，台北市立聯合醫院副院長詹善易、輔大醫院行政副院長龔家騏、童綜合醫院主任黃靜瑩等皆代表區域醫院得獎者上台分享健康永續策略推動成果；醫學中心得獎者部分，則由中國醫藥大學主秘陳韋成、衛福部雙和醫院永續發展室主任李宗翰發表得獎感言與推動健康永續政策歷程。

多家醫療、健康產業，也攜手響應健康永續理念

在健康、醫療體系的淨零行動中，相關產業扮演重要角色，佳格食品集團永續長陳文琪指出，台灣人平均壽命約80歲，卻有8年臥床期，希望「每個人都能像英國女王，只臥床一天。」而佳格以營養教育為核心，推動全民「營養平權」，讓健康成為每個人的基本權利。

這兩年，佳格食品也為弱勢長者設計均衡營養物資箱，已有超過50萬人次受惠，並與社區合作推出400道食譜、80場成人營養研習班。兒少方面，也在偏鄉舉辦營養營隊、設計繪本與教具，培訓課輔老師，從小扎根健康觀念。

裕利醫藥台灣總裁周志鴻指出，該集團自2019年啟動永續計畫，並於2020年啟動「綠色創新專案」，從供應鏈根源推動轉型，在低碳倉儲方面，物流中心安裝太陽能板、採購綠電並逐步淘汰高汙染冷媒。綠色包裝上，已全面採用再生紙箱，年減1,737噸碳排；並創新引進可重複使用200次的「eZCooler」循環保溫箱，首階段導入12,000個，預計每年可取代逾百萬個一次性紙箱，再減1,471噸碳排。電動化運輸則導入18.5噸電動長程貨車，碳排銳減60%。

在活動中，龍巖公司治理副總經理梁建芸在「永續開講」中提醒：「改天，可能成為錯過的一天。」服務三十年來，她看見太多遺憾，因此推動「健康永續行動」，讓生命服務不止於告別，而是從「活得自在、有尊嚴」開始，且「提前規畫，不是悲觀，而是愛與責任的展現。」

事實上，對於個人而言，在追求健康永續目標的過程中，體重管理是重要一環，怡兒診所院長周君怡表示，減重不只是外型管理，更關乎「健康永續」。他以「系統動力學」觀念為主軸，提出體重管理新模式，同時也建議，須設定目標、建立正向循環，讓減重成為可持續的健康行為。在現場，他以「啞鈴」比喻說明：「每次減掉約一公斤體重，感覺或許不明顯，但當累積五公斤，就能真實感受到身體的輕盈與變化。」

現場樂音飛揚，民眾輕鬆搖擺

在活動現場，除了一場場精彩演講、分享，「藥理詩詩x李世鈞二重奏」、「法國號重奏團 Horn Joker」也帶來一首首動聽樂曲，現場民眾也跟著輕快曲調輕鬆搖擺、哼唱，總統府國策顧問簡文仁也「跟我一起動一動：十全三度空間操」為主題帶領所有人活動筋骨，現場民眾也跟著簡文仁一起活動四肢，讓健康永續觀念、精神真正落實於生活。

主辦單位期待大家攜手，守護美好未來