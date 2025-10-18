快訊

金鐘60／蔡康永曬超暖合照 感性謝「小S得獎」：希望助她回到喜愛的工作

國民黨主席選舉投票 她「低調現身」黨工看見大聲驚呼

聽新聞
0:00 / 0:00

2025健康永續ESG頒獎 台大醫院與部立台北醫院獲永續特別獎

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
醫界第一個凸顯健康ESG的評選獎項「2025健康永續ESG評選」今天頒獎，「永續特別獎」由台大醫院獲得，表彰為關注護理人員留任的努力，由台大醫院副院長婁培人代表領獎。記者許正宏／攝影
醫界第一個凸顯健康ESG的評選獎項「2025健康永續ESG評選」今天頒獎，「永續特別獎」由台大醫院獲得，表彰為關注護理人員留任的努力，由台大醫院副院長婁培人代表領獎。記者許正宏／攝影

疫後國內爆發醫護人力荒，不少醫院因護理人力荒，被迫關床，醫界第一個凸顯健康ESG的評選獎項「2025健康永續ESG評選」 今天頒獎，現場特別頒發「永續特別獎」給部立台北醫院、台大醫院，表彰二家醫院關注護理人員留任。

部立台北醫院院長鄭舜平表示，該院在綠色醫療、數位轉型上「雙軸努力」，並推動友善職場，護理準時下班率達8成，為少數沒有因醫護人力缺乏而關病床的醫院。台大醫院護理部督導劉靜鈺說，台大醫院護理師留任率高，留任人才的關鍵在於「留心」

「2025健康永續ESG評選」由聯合報健康事業部主辦、財團法人厚生基金會協辦，衛福部醫事司指導，根據聯合國永續發展指標（SDGs）願景，依據環境（E）、社會（S）、治理（G）三大面向設立評選指標，鼓勵醫療院所投入健康永續成果。除健康永續卓越典範獎、健康永續傑出實踐獎、健康永續潛力發展獎外，為表彰醫院在醫療環境緊繃之下，爭取護理人力的積極措施，主辦單位今天特別公布「永續特別獎」。

台大醫院護理部督導劉靜鈺說，台大醫院護理師留任率高，留任人才關鍵在於「留心」。她播放院內護理師分享任職心路歷程影片，在該院任職7年的腫瘤科病房護理師陳君婷說，她曾照顧一位口腔癌末期男病患，在罹癌之前，從來沒向家人說過「愛」這個字，某天卻在病房向她及一旁的女兒提到，「我很愛我的女兒」，後來收到家屬卡片，說「如果世界上有天使，我想我看見了。」

另一位到職才10個月的台大醫院東址手術室護理師莊宜倩提到，某次一位80多歲患者，步履蹣跚、戴著助聽器，孤身來到醫院，目睹這情景，讓她突然鼻酸，想起過世的外公，病人雖沒有家人相陪，「但我願意當他的孫女，哪怕只有這一天」，身為護理師，有專業技術、溫暖關懷，在病人最需要的時候給予幫助，「這就是我們的價值。」

部北醫院打造幸福職場，每年補助員工旅遊，以補助422人次，院內各店家均有折扣，還有結婚補助3萬6千元，2024年共17人提領，預估發放61萬2千元。鄭舜平說，院方還提供每年3次免費按摩，還與新北市政府消防局，聯合辦理單身聯誼活動，配對成功率50%，在各項幸福職場推動下，2024年加班時數較前一年下降7.2%，三班護理師「準時下班率」達80%。

此外，部北醫院推動院內低碳生活運動。鄭舜平表示，院內每周一為蔬食日，民眾需自備環保餐具，適量取用食物，也推動為期3個月的健走大賽，累積步數超過2.4億部，減碳3.2萬公斤，醫療資訊無紙化，則幫助該院減少90％紙張使用，員工餐廳無紙化餐券，減少1萬8千份餐券發放。院方推動綠色採購，共循環利用2萬2370公斤醫療塑膠、1萬7610公斤玻璃藥罐。

鄭舜平表示，部北醫院推動智慧節能，將院內照明設備全數更換為LED燈具，總共更新3700盞，調整夜間電梯使用，離峰時段關閉3部電梯，並裝設電梯電力回收系統，每月減碳達6309公斤，購買節能電器商品，共更新136台，汰換摟就送風機371台，汰換汽油公務車，改用電動車，每年減少1012公升油量，另設置2座電動車充電樁。

「2025健康永續ESG評選」由聯合報健康事業部主辦、財團法人厚生基金會協辦，為表彰醫院在醫療環境緊繃之下，爭取護理人力的積極措施，主辦單位特別公布「永續特別獎」，由台大醫院與部立台北醫院獲獎。 記者許正宏／攝影
「2025健康永續ESG評選」由聯合報健康事業部主辦、財團法人厚生基金會協辦，為表彰醫院在醫療環境緊繃之下，爭取護理人力的積極措施，主辦單位特別公布「永續特別獎」，由台大醫院與部立台北醫院獲獎。 記者許正宏／攝影
部立台北醫院院長鄭舜平表示，該院在綠色醫療、數位轉型上「雙軸努力」，並推動友善職場，護理準時下班率達8成，為少數沒有因醫護人力缺乏而關病床的醫院。
部立台北醫院院長鄭舜平表示，該院在綠色醫療、數位轉型上「雙軸努力」，並推動友善職場，護理準時下班率達8成，為少數沒有因醫護人力缺乏而關病床的醫院。
醫界第一個凸顯健康ESG的評選獎項「2025健康永續ESG評選」今天舉行頒獎典禮，特別頒發「永續特別獎」給部立台北醫院，表揚其關注護理人員留任等議題，由院長鄭舜平代表領獎巷。記者許正宏／攝影
醫界第一個凸顯健康ESG的評選獎項「2025健康永續ESG評選」今天舉行頒獎典禮，特別頒發「永續特別獎」給部立台北醫院，表揚其關注護理人員留任等議題，由院長鄭舜平代表領獎巷。記者許正宏／攝影

台大醫院 永續 護理師

延伸閱讀

2025健康永續ESG評選 只要開始 醫療院所就能在環境永續扮演重要角色

台灣空運 200 人淨灘落實 ESG 支持淨零

聯合報x厚生會 2025健康永續ESG評選頒獎 全台28家醫院共襄盛舉

太好奇！成醫護理師2度冒同事帳號入侵人事系統 被判拘役20日

相關新聞

2025健康永續ESG評選 只要開始 醫療院所就能在環境永續扮演重要角色

醫院為碳排大戶，國內醫界著手發展永續醫療、永續健康，醫界第一個凸顯健康ESG的評選獎項「2025健康永續ESG評選」 今...

聯合報x厚生會 2025健康永續ESG評選頒獎 全台28家醫院共襄盛舉

氣候變遷帶來健康、生活危害，健康永續議題受關注，「2025健康永續ESG評選」今天舉行頒獎典禮，全台28家醫學中心、區域...

林宜瑾提修法核避難區變30公里 藍委：為重啟核電鋪路？

我國今年5月徹底走向「非核家園」，民進黨立委林宜瑾提修「核子事故緊急應變法」第13條，指畫定核反應設施周圍不得小於30公...

歷史上的今天／1971年國軍精銳部隊操演 作戰健兒秀戰技

1971年10月18日，國軍突擊作戰部隊在北部軍事基地舉行特種作戰演習，顯示突擊健兒個個身懷絕技，隨時可以完成突擊大陸沿海、搜集情報資料、襲擊共匪艦艇等特殊任務。

憶起存健康！南山人壽原鄉關懷列車 前進苗栗泰安鄉

南山人壽期許成為「永續健康領航者」為願景，秉持「永續健康」核心理念，持續推動各項公益與關懷行動，並由南山人壽慈善基金會為平台，啟動「南山原鄉關懷列車」計畫，深入原鄉部落，協助消弭健康不平等、提升原鄉健

行政區劃程序法三讀 內政部將研訂配套子法

立法院於今三讀通過「行政區劃程序法」，內政部表示，感謝朝野立委完成立法，使未來能建立全國一致行政區域調整程序，後續內政部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。