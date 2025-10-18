2025健康永續ESG評選 只要開始 醫療院所就能在環境永續扮演重要角色

醫院為碳排大戶，國內醫界著手發展永續醫療、永續健康，醫界第一個凸顯健康ESG的評選獎項「2025健康永續ESG評選」 今天舉行頒獎典禮。衛福部醫福會副執行長林名男頒獎時說，近期太魯閣立霧溪又出線堰塞湖，凸顯氣候變遷嚴重性，台灣雖然起步慢，但一定能達到健康永續。

「2025健康永續ESG評選」 今天頒獎，全台28家醫學中心、區域醫院參與，分別獲得健康永續卓越典範獎、健康永續傑出實踐獎、健康永續潛力發展獎3大獎項。

林名男說，從花蓮縣光復鄉堰塞湖災害，到立霧溪堰塞湖出現都令人擔心，「台灣不僅是小小多山的國家，還是多地震、多颱風的地方」，近期部立醫院在光復鄉開設緊急醫療站，看到不少感人故事，還遇到一名越野機車騎士，騎4小時車到災區送暖，氣候相關災害愈來愈多，備受信任的醫療專業，也要發揮影響力，讓健康永續，並讓環境更健康。

至於具體實踐方式，林名男說，只要吃1餐素食，就可減少780公克碳排，雖相較台灣每年2.5億噸碳排微不足道，但只要醫院間彼此激勵，從這次參與永續評選的28家醫院開始，逐漸向外推廣，影響周邊醫院、同仁，台灣只有450家醫院，只要有意願開始執行，相信很快就能在環境永續扮演重要角色，讓台灣更好、世界更好。

輔大醫院行政副院長龔家騏說，該院2024年2月1日成立「ESG推動小組」，配合政策推動全院永續相關業務，2025年3月起，他兼任永續長，與永續推展中心團隊共同推動相關業務，並於8月份完成第一本永續報告書，10月正式成立永續發展委員會。成效部分，2022年至2024年，輔大醫院整體能源節約率約3.64%，省下389.3公噸碳排，平均每年節電量達750.4千度。

童綜合醫院主任黃靜瑩說，該院今年開始與永續能源基金會合辦永續管理師專班，已考過30位管理師，並逐步汰換14台電梯，節省6萬瓦用電，同時在行政管理中心、宿舍頂樓設置太陽能光電系統；永續沒辦法賺錢，但院方仍堅持朝永續路線發展，已向醫療運輸業者採購循環箱，並推動廢棄物分類，購買可回收再利用的針筒等，也設置交通車接送民眾就醫，並逐步汰換為電動車。

中國醫藥大學主任秘書陳韋成表示，院方每年均出版永續報告書，除自我監督外，也向外界揭露自家醫院的努力，同時，醫護同仁走入台中個偏鄉地區，提供醫療照護，也推動院內友善職場，近年更與世界展望會合作，將醫療服務推展至國際，在北越等醫療資源稀少地區，關懷當地民眾，盼持續推展醫院的社會企業責任。

雙和醫院永續發展室主任李宗翰說，該院為新北第一家綠建築醫院，建築設計之初就考慮到如何減少能源、水資源耗費，院方除完成碳盤查，也將目光移向「碳足跡監測」，醫界不像產業界有明確的碳足跡管理規範，近期院方已向環境部申請，盼能訂出一套標準；另，雙和醫院推動廢棄物回收，突破醫療人員「我是來救人、不是來做回收」心態，成功將廢棄物回收率從10%提升至17%。