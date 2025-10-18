聯合報x厚生會 2025健康永續ESG評選頒獎 全台28家醫院共襄盛舉

氣候變遷帶來健康、生活危害，健康永續議題受關注，「2025健康永續ESG評選」今天舉行頒獎典禮，全台28家醫學中心、區域醫院共襄盛舉，並分享各家醫院在減少碳排放與綠色醫療、醫護人員健康促進等永續議題上的努力與各項創新行動。

「2025健康永續ESG評選」由聯合報健康事業部主辦、厚生基金會協辦，衛福部醫事司指導，根據聯合國永續發展指標（SDGs）願景，依據環境（E）、社會（S）、治理（G）三大面向設立評選指標，鼓勵醫療院所投入健康永續成果。「健康永續卓越典範獎」由台中榮總、高雄市立小港醫院獲得；「健康永續特別獎」鼓勵護理人力留任，作法突出的醫院，分別由台大醫院與衛生福利部台北醫院獲獎。

聯合報執行董事項國寧表示，今年台灣面臨氣候變遷帶來的諸多災難，讓人更深刻體認「氣候危機，即是健康危機」。他特別向正在花蓮光復鄉救災的醫療、志工團隊致意。

項國寧指出，聯合國第28屆氣候峰會首度將健康納入重點討論，世界衛生組織預估，氣候變遷導致的空汙、高溫與相關疾病的加劇，每年將影響近兩億人的生命健康。此時，醫療院所在永續議題中扮演關鍵角色，不僅是救命機構，更是支撐國家韌性的重要支柱。

本次評選標準主要依據聯合國永續發展指標及ESG三大面向進行，由衛福部醫事司擔任評選指導單位，並由國立陽明交大校長林奇宏擔任評選團主任委員，經8位跨領域專家針對各醫療院所在2024年的各項永續行動進行評選，這次活動也獲得裕利醫藥、佳格食品等企業熱情響應，項國寧期待透過這次活動與媒體的影響力，進一步提升整體醫療環境、改善醫病關係，並促進民眾重視自我健康防護。

各界攜手合作，為健康永續投入心力

台北市副市長林奕華致詞表示，在這次28家得獎醫療院所團隊中，台北市有9家醫療院所獲得肯定，代表台北市政府表達對這些獲獎醫療院所的感謝，同時，對於立法院厚生基金會長期關心ESG永續議題，並整合產官學力量推動政策與立法上的建議，她也深表讚許。

這次活動也呼應聯合國第28屆氣候高峰會上對於氣候變遷、健康維護等訴求，精神，並肯定台灣優秀醫療院所在相關領域上的貢獻。林奕華強調，面對超高齡化、少子女化與醫療人力日趨嚴峻等挑戰，醫療院所不僅要提升醫療品質、照顧醫護人員權益，更要落實環境永續與社會責任，希望台北市政府與衛福部、所有醫療院所可以持續合作，共同為健康、環境永續投入更多心力。

每一個人發揮影響力，就能做出改變

衛福部附屬醫療及社會福利機構管理會副執行長林名男以花蓮光復鄉救災經驗為例說明氣候變遷對台灣所造成的各項衝擊。他分享救災期間開設7間醫療站的經驗，並分享道，他看到有從台北騎越野摩托車4小時前往災區支援的志工，也有從彰化趕去花蓮幫忙的廚師，這些無數志工的付出，令人十分感動，而台灣在6天內幫助災區重建各項基礎建設，這份效率與群策群力，更令國際驚嘆不已。