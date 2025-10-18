公視台語台文學跳曼波 91歲李喬堅定「反抗就是愛」

公視台語台文學節目「文學跳曼波」，最新一集拜訪91歲作家李喬，他於節目中暢談台灣文學在戒嚴、解嚴等政治脈絡下的發展與挑戰，並堅定「反抗就是愛」的信念，21日將播出。

根據公視台語台的新聞稿，主持人范宸菲與製作團隊在今年初前往苗栗公館，當時李喬行動略有不便，卻仍展現出對文學的無比熱情。李喬分享「寒夜三部曲」的創作軌跡，提到故事其實出自父母的生命經驗，「這個是寫我的生命根本」。

李喬提及10多年前為了創作「V與身體」，特別向年輕人請益，開始學習使用Google，搜尋腦神經科學相關內容，最終這本書在2013年獲得台灣文學金典獎，這股活到老學到老的精神也令范宸菲敬佩不已。

范宸菲錄影後坦言，一開始得知要拜訪李喬其實壓力很大，但李喬的親切、對團隊發自內心的問候，讓她逐漸放下壓力。范宸菲說，李喬對生命的探索、對土地的溫柔情感、對寫作的堅持，也深深影響同為創作者的她。

范宸菲也分享閱讀「寒夜三部曲」的感受，「李喬的作品書寫的年代雖然在日治時期，但那一份精神即便到了現代，依然有著足以讓人感動的共鳴。」