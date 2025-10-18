快訊

曾與李政道共獲諾貝爾物理學獎 北京清華大學官網變黑白表哀思

燕子口堰塞湖可降挖為何馬太鞍溪的不行？農業部曝3大差別

曾獲諾貝爾獎…陸物理學家楊振寧離世 享嵩壽103歲

公視台語台文學跳曼波 91歲李喬堅定「反抗就是愛」

中央社／ 台北18日電

公視台語台文學節目「文學跳曼波」，最新一集拜訪91歲作家李喬，他於節目中暢談台灣文學在戒嚴、解嚴等政治脈絡下的發展與挑戰，並堅定「反抗就是愛」的信念，21日將播出。

根據公視台語台的新聞稿，主持人范宸菲與製作團隊在今年初前往苗栗公館，當時李喬行動略有不便，卻仍展現出對文學的無比熱情。李喬分享「寒夜三部曲」的創作軌跡，提到故事其實出自父母的生命經驗，「這個是寫我的生命根本」。

李喬提及10多年前為了創作「V與身體」，特別向年輕人請益，開始學習使用Google，搜尋腦神經科學相關內容，最終這本書在2013年獲得台灣文學金典獎，這股活到老學到老的精神也令范宸菲敬佩不已。

范宸菲錄影後坦言，一開始得知要拜訪李喬其實壓力很大，但李喬的親切、對團隊發自內心的問候，讓她逐漸放下壓力。范宸菲說，李喬對生命的探索、對土地的溫柔情感、對寫作的堅持，也深深影響同為創作者的她。

范宸菲也分享閱讀「寒夜三部曲」的感受，「李喬的作品書寫的年代雖然在日治時期，但那一份精神即便到了現代，依然有著足以讓人感動的共鳴。」

台灣文學

延伸閱讀

文學沙龍開放報名｜《陪伴彼此，走得更遠：給照顧者的文學處方》新書推廣系列活動

影／來參加不一樣的路跑！楊逵文學館20周年館慶主題「奔跑的理想」

台積電青年學生文學營寒假場報名開跑 邀請南高屏學子踏上遠方文學冒險！

婚訊還沒曝光就知情？林美秀瘋狂恭喜嚇壞Lulu

相關新聞

林宜瑾提修法核避難區變30公里 藍委：為重啟核電鋪路？

我國今年5月徹底走向「非核家園」，民進黨立委林宜瑾提修「核子事故緊急應變法」第13條，指畫定核反應設施周圍不得小於30公...

歷史上的今天／1971年國軍精銳部隊操演 作戰健兒秀戰技

1971年10月18日，國軍突擊作戰部隊在北部軍事基地舉行特種作戰演習，顯示突擊健兒個個身懷絕技，隨時可以完成突擊大陸沿海、搜集情報資料、襲擊共匪艦艇等特殊任務。

憶起存健康！南山人壽原鄉關懷列車 前進苗栗泰安鄉

南山人壽期許成為「永續健康領航者」為願景，秉持「永續健康」核心理念，持續推動各項公益與關懷行動，並由南山人壽慈善基金會為平台，啟動「南山原鄉關懷列車」計畫，深入原鄉部落，協助消弭健康不平等、提升原鄉健

行政區劃程序法三讀 內政部將研訂配套子法

立法院於今三讀通過「行政區劃程序法」，內政部表示，感謝朝野立委完成立法，使未來能建立全國一致行政區域調整程序，後續內政部...

太魯閣山區又出現堰塞湖 林保署急開挖、縣府撤離居民

．花蓮光復鄉才剛受堰塞湖洪災，太魯閣燕子口又發現堰塞湖，立霧溪水位快速抬升，有溢滿潰決可能。公路單位緊急封閉中橫公路天祥至太魯閣路段，勸離遊客並淨空車輛，林保署已出動怪手在現場開挖，呼籲遊客不要進入太魯閣園區，也不要靠近立霧溪床，下游保全戶人數、堰塞湖水量還在估算...

行政區劃程序法今三讀通過 要求行政院明年7月前實施

立法院院會今三讀通過「行政區劃程序法」，明定行政區劃新設、廢止或調整的程序，並擴大地方民意參與決策，應邀集學者、專家、社...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。