殷巴爾、北市交攜手白建宇 金三角奏響富川音樂廳

中央社／ 台北18日電

台北市立交響樂團、指揮殷巴爾加上鋼琴家白建宇，「金三角」昨晚攜手在韓國富川藝術中心音樂廳演出蕭邦「第二號鋼琴協奏曲」，兩人演出後勾肩搭背走回後台，音樂巨人相惜畫面令人動容。

根據台北市立交響樂團發布的新聞資料，桂冠指揮伊利亞胡．殷巴爾（Eliahu Inbal）與韓國鋼琴名家白建宇2人歲數相加將近170歲，帶著成團57年的北市交走向亞洲樂壇。這也是白建宇第一次在富川音樂廳舉行協奏曲音樂會，白建宇觸鍵細緻，自帶速度堆疊濃烈情感，舉重若輕，現場掌聲久久不息。

下半場由殷巴爾率北市交演出馬勒「第五號交響曲」，這已是樂團台、日演出後的第5場音樂會，彷彿與馬勒這首樂曲合而為一。台上殷巴爾眼神犀利，揮動著雙手索求與彩排略有差異的對比和音色，首席姜智譯被音樂驅動，滿臉因興奮而泛紅，帶領全團緊緊相隨，共同演繹馬勒的人性世界。

邀請北市交巡演的富川音樂廳節目經理尹普渼表示，北市交代表亞洲交響樂團的成長與創新，殷巴爾代表歐陸指揮傳統，白建宇代表韓國在藝術上的深度與厚度，「這樣的三者合一，展現了歐洲傳統與亞洲藝術的完美結合，也象徵亞洲交響樂發展的新方向，不但具賣點，也很有意義。」

尹普渼表示，白建宇2024年曾到富川音樂廳演出鋼琴獨奏會，這次是他首次帶來鋼琴協奏曲，受到富川市民高度關注；近年馬勒樂作是顯學，富川觀眾同樣也對馬勒作品有著特別情感與期待。

尹普渼提到，這場音樂會到開演前已有9成5以上票房，「我們從未擔心過票房，更希望未來有深遠交流。」

北市交明天將在統營音樂廳演出同一套曲目，這也是樂團今年亞洲巡演最後一站。

