林宜瑾提修法核避難區變30公里 藍委：為重啟核電鋪路？

我國今年5月徹底走向「非核家園」，民進黨立委林宜瑾提修「核子事故緊急應變法」第13條，指畫定核反應設施周圍不得小於30公里的緊急應變計畫區等，有藍委質疑，是否為重啟核電鋪路。林宜瑾解釋，核反應設施可能造成危難的情況，不限於「服役當中」的核電廠。

林宜瑾提修核子事故緊急應變法第13條，根據立法說明指出，日本福島核災發生後，日本政府曾強制該電廠半徑20公里的居民疏散避難，並要求20至30公里的居民採室內掩蔽或自願疏散。而我國核子事故緊急應變計畫區範圍僅8公里，萬一發生核子事故，恐難以充分應變，故應擴大緊急應變計畫區範圍，促使事前的防災準備工作更加完備。因此修正，畫定其核子反應器設施周圍不得小於30公里之緊急應變計畫區。

立法說明提到，我國核一廠、核二廠距離人口稠密的台北市中心約僅28公里、22公里；核三廠位於遊客眾多的觀光景點墾丁，萬一發生核子事故，大量居民、遊客如何安全疏散？應預先完整規畫。因此修正，核反應設施經營者要定期提出安全疏散路線，並設置衛生醫療院所、安置處所及其他必要的場所及設備。

連署人包括民進黨立委蘇巧慧、林楚茵、林月琴、吳沛憶、吳思瑤、伍麗華、陳瑩、沈伯洋、張宏陸、林俊憲、王義川、徐富癸、張雅琳、陳秀寳、李柏毅、范雲、王世堅、陳培瑜、王美惠、李坤城、郭昱晴等。

不過，核一廠已於2019年完全除役，核二廠已於2023年完全除役，隨著核三廠二號機今年5月17日停機，我國正式進入非核家園。

國民黨立委林沛祥說，非核家園已是現在進行式，未來要不要停止是一回事，但這樣的急轉彎，是賴政府受到什麼強大的壓力嗎？若是林宜瑾提案，很明顯是「賴系」可能是因為國際政治現實面而妥協，或是準備想辦法下車，如此做法於整個國家不好，因為能源政策不是朝令夕改的。林宜瑾敢提就要敢負責。

國民黨立委李彥秀說，823核三延役公投結果確定後，賴總統表示「將要求核安會制定核能機組安全審查辦法、台電依照審查辦法進行自主安全檢查，在核安無虞、核廢有解、社會共識三大原則下，面對核能議題。」讓人不禁懷疑，非核家園落實近半年，民進黨立委大動作提案修法擴大核子緊急應變計畫區，究竟「是在哈囉」？還是為未來核三通過安檢後延役，或引進新核電技術提早準備鋪平道路？特別是上個月初興達電廠氣爆導致夜間備轉容量一度僅剩3％，這個月民進黨立委以極高比例提案擴大緊急應變計畫範圍，背後目的與動機引發聯想。

也有藍委說，根本就是抄襲復刻15年前時任立委李慶華、綠委林淑芬的陳年舊案，2011年3月發生日本福島核災，引發全球對核電廠安全與應變計畫的反思，次年李慶華等20位藍委以及林淑芬等21位綠委都有修正提案，差別僅在緊急應變計畫範圍，李慶華等提案為20公里，林淑芬提案為30公里；15年後，林宜瑾等綠委提案修法，案由幾乎與15年前版本一致。台灣目前已無運作中的核電廠與機組，這時提案修正緊急應變範圍，如果不是綠委盲目抄襲衝提案績效，就是為民進黨核電政策大轉彎提早準備。

林宜瑾解釋，修法原意意在提高主管機關與人民的安全意識，無論鄰近核子反應器設施與否，都應有一定程度的危機意識與疏散準備。因此在第一項明確畫設範圍，並於第二項訂明幾項必要的措施，像設置完成衛生醫療院所、安置處所等，相較起原條文並無明確規範，更能給主管機關盡必要的預先準備的責任。