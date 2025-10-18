快訊

又現堰塞湖 太魯閣國家公園封閉 部落居民怕到急撤

立霧溪燕子口堰塞湖今昔照片比對現況駭人 太魯閣全區禁入

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
花蓮太魯閣燕子口步道發生崩塌形成堰塞湖。圖／取自林業及自然保育署臉書粉專
花蓮太魯閣燕子口步道發生崩塌形成堰塞湖。圖／取自林業及自然保育署臉書粉專

太魯閣燕子口昨天被發現出現堰塞湖，風神颱風今天凌晨2時生成，今晚東北季風南下，預期颱風將和東北季風「共伴」效應，北部和東半部明天起可能連續多日致災性強降雨。農業部林業及自然保育署表示，相關單位正密切掌握現場情況，將隨時更新最新進度與安全資訊，提醒民眾持續關注官方發布訊息。勿進入封閉區域、遠離河道，以策安全。

昨天上午近8時，公路局施工廠商發現立霧溪水位快速漲高，通報林保署、太管處共同勘查，發現中橫公路靳珩隧道外側舊路廊邊坡土石崩坍，形成長約800公尺、寬40公尺、深54公尺堰塞湖，堤頂高於隧道西洞口路面，公路局宣布封閉中橫太魯閣到天祥路段。太魯閣國家公園管理處也公告全區禁止人員進入。

林保署昨也發布「立霧溪燕子口堰塞湖重要警訊」，因應花蓮太魯閣燕子口步道發生崩塌形成堰塞湖，已發布兩波細胞簡訊，已通報秀林鄉公所與台電單位預先進行預防性撤離與防護準備，以確保人員及設施安全。

崩塌壩體高度約50公尺，林保署說，因步道較低，堰塞湖水從步道溢流出，又因水流上升速度太快，機具來不及降挖。若潰決，水流預估於約50分鐘後抵達下游錦文橋（河寬約100公尺），屆時河床水位恐上升約5公尺；通過錦文橋後，因河道擴寬，水位上升幅度約2公尺。

圖為過去太魯閣燕子口。本報資料照片
圖為過去太魯閣燕子口。本報資料照片

