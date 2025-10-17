總統文化獎頒獎 5組得主展現多元面向

第13屆總統文化獎今天頒獎，5組得主橫跨出版、社區團體到社企組織，體現不同文化價值面向，像是近日赴花蓮救災的青年創意獎得主林立青，便長期以行動協助弱勢族群工作需求。

第13屆總統文化獎，「藝術家」雜誌創辦人何政廣獲文化耕耘獎、高雄市美濃愛鄉協進會獲在地希望獎、台灣關愛基金會獲人道奉獻獎、林立青獲青年創意獎，以及台灣勞工陣線協會獲社會改革獎。

林立青曾著有「做工的人」一書，並創立友洗社創、攸惜關懷協會。他今天特別穿著「友洗」制服前來，感謝台灣社會始終給他們相信的力量。COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，他們想帶領無家者、更生人等族群找工作，那時很多人不相信，而至今「友洗」已經完成94所學校清洗。

林立青說，像他此次與團隊救災，能逐漸感受到台灣社會越來越重視用雙手為社會進行貢獻、付出，並漸漸成為台灣的文化，「我覺得這是我得到這個獎最開心的事情，見證台灣社會文化越來越重視我們怎麼樣親手為我們的同胞、土地做出付出與貢獻。」

何政廣感謝自「藝術家」創刊便持續支持他們的人們，「藝術家」雜誌創刊以來，除了引進世界動向，也持續關注土地發展，像是首期便連載藝術家謝里法的台灣美術運動史專欄，拉開建構台灣美術史序幕，也出版台灣藝術家叢書，自戒嚴時期到解嚴後的本土尋根，「藝術家」始終回應時代脈動。

台灣關愛基金會長期致力照顧並支持愛滋感染者與弱勢移工婦女，創辦人楊婕妤向在台下的副總統蕭美琴喊話，提到基金會目前缺乏場地，有200多名小朋友、100多名成人、40餘名外國人需要收容，期望可以協助他們有尊嚴地活下去，也期待有更多人可以善待這些弱勢族群。

台灣勞工陣線協會秘書長楊書瑋帶領協會成員共同領獎，他表示，此次得獎，讓台灣勞工運動長期以來的努力、對社會改革的貢獻，終於有被看見的機會。未來將持續與社會對話，期望能建構彼此扶持、尊重的民主社會與國家，一起與夥伴走下去，讓改革不只是歷史，而是成為社會的一部分。

高雄市美濃愛鄉協進會當年成功阻擋水庫開發，創下台灣首個以社區運動彰顯環保意識的案例，常務理事温文相今天與20餘名伙伴一起領獎。他說，這個獎的榮耀屬於美濃全體鄉親，也讓他們相信，只要腳踏實地，文化種子就會發芽開花。