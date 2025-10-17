快訊

金鐘60／大S驟逝8個月…小S突缺席星光大道 全網哭：太可惜

毛孩家庭來看！伊萊克斯推「寵物抗敏空氣清淨機」 輕鬆捕捉浮毛、降低過敏原

捨棄名校學位！科技業新秀改讀社區學院 理由曝光讓眾人跌破眼鏡

賴總統肯定文化獎得主 綻放屬於台灣獨特光芒

中央社／ 台北17日電

總統賴清德今天出席第13屆總統文化獎頒獎典禮，致詞時肯定得獎者以行動詮釋文化的力量，綻放屬於台灣的獨特光芒。他期盼未來持續與所有文化參與者攜手努力，讓台灣成為創意無限的國家，也讓世界看見台灣的多元與開放。

總統賴清德下午偕同副總統蕭美琴出席第13屆總統文化獎頒獎典禮。總統說，總統文化獎從2001年設立以來，歷經20多年，見證台灣文化發展的重要里程碑，不僅表揚傑出的文化貢獻者，也持續凝聚不同領域的力量及生命故事，打造屬於台灣社會的共同記憶。

他表示，今年主題是「文化無框、綻放自由」，希望鼓勵更多創作者勇敢表達、自由創作，讓世界看見台灣的多元與開放，也促進台灣與世界的對話交流。

總統說，今年的5組得獎者來自不同世代和領域，都以行動詮釋了文化的力量。例如「文化耕耘獎」得主何政廣，多年來以熱情與專業投入美術出版工作，不僅為藝術家們打造發聲平台，更記錄台灣美術發展的軌跡，讓不同世代能藉由書頁走進藝術的世界。

總統說，獲得「在地希望獎」的美濃愛鄉協進會，早期為了守護黃蝶翠谷生態環境，推動「反水庫運動」，不斷結合在地力量，深耕環境保育並推動地方創生、保存客家文化，成為全國社區營造的典範。

他進一步說，「人道奉獻獎」得主台灣關愛基金會，長期照顧愛滋感染者及弱勢移工婦女，並關注無戶籍的移工孩童的醫療與教育，以具體行動展現台灣最溫暖堅定的人道精神。

總統指出，這屆「青年創意獎」得主是林立青，從工地監工到作家，描寫第一線勞動者的生活，為勞工發聲；更展現行動力與實踐力，創立「友洗社創」與「攸惜關懷協會」，協助無家者和弱勢勞工，媒合工作、重回社會，非常不簡單。

總統說，獲得「社會改革獎」的台灣勞工陣線協會，多年來堅定站在勞工立場，參與政策制定、協助勞權法制化；更時時刻刻提醒政府營造友善的勞工環境，是推動社會進步的重要力量。

總統感謝所有得獎者的貢獻，讓文化與藝術、社區、人道關懷等領域相互交織，綻放屬於台灣的獨特光芒，實現「文化無框」的精神。

總統強調，文化是國家的靈魂，也是國家的根；不只是生活的累積，更是凝聚彼此、溫暖社會的關鍵力量。同時感謝所有文化參與者的耕耘付出，讓台灣的文化吸納自由民主的養分，不斷成長、發光。

總統期盼未來繼續攜手努力，讓文化成為照亮前路的光，更讓台灣成為創意無限的國家。

隨後，總統頒發獎座予得獎人；副總統也與現場貴賓共同欣賞表演。

與會者包括文化部長李遠、客家委員會主任委員古秀妃、勞動部次長李健鴻、中華文化總會副會長江春男、文化總會秘書長李厚慶等人。

人道 客家文化

延伸閱讀

【重磅快評】高雄BLACKPINK旋風 粉紅泡泡的美麗與哀愁

南韓SK會長與前總統之女「世紀離婚案」 9.7億贍養費推翻

賴總統：國軍朝新訓練、新思維、新裝備、新科技前進

美上訴法院駁回川普政府要求 禁止國民兵進駐芝加哥

相關新聞

憶起存健康！南山人壽原鄉關懷列車 前進苗栗泰安鄉

南山人壽期許成為「永續健康領航者」為願景，秉持「永續健康」核心理念，持續推動各項公益與關懷行動，並由南山人壽慈善基金會為平台，啟動「南山原鄉關懷列車」計畫，深入原鄉部落，協助消弭健康不平等、提升原鄉健

行政區劃程序法三讀 內政部將研訂配套子法

立法院於今三讀通過「行政區劃程序法」，內政部表示，感謝朝野立委完成立法，使未來能建立全國一致行政區域調整程序，後續內政部...

太魯閣山區又出現堰塞湖 林保署急開挖、縣府撤離居民

．花蓮光復鄉才剛受堰塞湖洪災，太魯閣燕子口又發現堰塞湖，立霧溪水位快速抬升，有溢滿潰決可能。公路單位緊急封閉中橫公路天祥至太魯閣路段，勸離遊客並淨空車輛，林保署已出動怪手在現場開挖，呼籲遊客不要進入太魯閣園區，也不要靠近立霧溪床，下游保全戶人數、堰塞湖水量還在估算...

行政區劃程序法今三讀通過 要求行政院明年7月前實施

立法院院會今三讀通過「行政區劃程序法」，明定行政區劃新設、廢止或調整的程序，並擴大地方民意參與決策，應邀集學者、專家、社...

防通緝犯出境 立院三讀法院有權註銷護照

立法院院會今天三讀保障民眾資訊隱私權的「採尿許可制」刑事訴訟法修正條文，也一併通過國民黨立委提出的「刑事訴訟法」116條...

立院三讀個資法 企業外洩資料未通報最重罰20萬

立法院今天三讀通過「個人資料保護法」部分條文，明定公務機關與非公務機關資料外洩時，應有通報義務，公務機關應設個資長；私人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。