賴總統肯定文化獎得主 綻放屬於台灣獨特光芒

總統賴清德今天出席第13屆總統文化獎頒獎典禮，致詞時肯定得獎者以行動詮釋文化的力量，綻放屬於台灣的獨特光芒。他期盼未來持續與所有文化參與者攜手努力，讓台灣成為創意無限的國家，也讓世界看見台灣的多元與開放。

總統賴清德下午偕同副總統蕭美琴出席第13屆總統文化獎頒獎典禮。總統說，總統文化獎從2001年設立以來，歷經20多年，見證台灣文化發展的重要里程碑，不僅表揚傑出的文化貢獻者，也持續凝聚不同領域的力量及生命故事，打造屬於台灣社會的共同記憶。

他表示，今年主題是「文化無框、綻放自由」，希望鼓勵更多創作者勇敢表達、自由創作，讓世界看見台灣的多元與開放，也促進台灣與世界的對話交流。

總統說，今年的5組得獎者來自不同世代和領域，都以行動詮釋了文化的力量。例如「文化耕耘獎」得主何政廣，多年來以熱情與專業投入美術出版工作，不僅為藝術家們打造發聲平台，更記錄台灣美術發展的軌跡，讓不同世代能藉由書頁走進藝術的世界。

總統說，獲得「在地希望獎」的美濃愛鄉協進會，早期為了守護黃蝶翠谷生態環境，推動「反水庫運動」，不斷結合在地力量，深耕環境保育並推動地方創生、保存客家文化，成為全國社區營造的典範。

他進一步說，「人道奉獻獎」得主台灣關愛基金會，長期照顧愛滋感染者及弱勢移工婦女，並關注無戶籍的移工孩童的醫療與教育，以具體行動展現台灣最溫暖堅定的人道精神。

總統指出，這屆「青年創意獎」得主是林立青，從工地監工到作家，描寫第一線勞動者的生活，為勞工發聲；更展現行動力與實踐力，創立「友洗社創」與「攸惜關懷協會」，協助無家者和弱勢勞工，媒合工作、重回社會，非常不簡單。

總統說，獲得「社會改革獎」的台灣勞工陣線協會，多年來堅定站在勞工立場，參與政策制定、協助勞權法制化；更時時刻刻提醒政府營造友善的勞工環境，是推動社會進步的重要力量。

總統感謝所有得獎者的貢獻，讓文化與藝術、社區、人道關懷等領域相互交織，綻放屬於台灣的獨特光芒，實現「文化無框」的精神。

總統強調，文化是國家的靈魂，也是國家的根；不只是生活的累積，更是凝聚彼此、溫暖社會的關鍵力量。同時感謝所有文化參與者的耕耘付出，讓台灣的文化吸納自由民主的養分，不斷成長、發光。

總統期盼未來繼續攜手努力，讓文化成為照亮前路的光，更讓台灣成為創意無限的國家。

隨後，總統頒發獎座予得獎人；副總統也與現場貴賓共同欣賞表演。

與會者包括文化部長李遠、客家委員會主任委員古秀妃、勞動部次長李健鴻、中華文化總會副會長江春男、文化總會秘書長李厚慶等人。