行政區劃程序法三讀 內政部將研訂配套子法

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
內政部表示，感謝朝野立委完成立法，使未來能建立全國一致行政區域調整程序，後續內政部將依立法院附帶決議，盡速研訂配套子法。圖為內政部長劉世芳。圖／聯合報系資料照
立法院於今三讀通過「行政區劃程序法」，內政部表示，感謝朝野立委完成立法，使未來能建立全國一致行政區域調整程序，後續內政部將依立法院附帶決議，盡速研訂配套子法，以利行政院於明年7月1日前實施，讓地方政府辦理行政區域調整有法可循，進一步提升地方治理效能。

內政部表示，行政區劃事項立法歷時32年，提報行政院之立法草案，與立法院朝野委員方向一致。現行「地方制度法」在行政區劃事項只規範縣（市）改制直轄市的類型，其餘有關直轄市、縣（市）、鄉（鎮、市、區）的行政區域合併或調整，均缺乏具體程序規範；「行政區劃程序法」三讀通過後，即可依法推動行政區域調整事宜。

內政部說明，「行政區劃程序法」並不涉及各層級行政區域的實質調整，只規範行政區域調整的相關程序，包括行政區劃計畫的提出、審議、核定、發布、實施等各階段步驟及應辦事項。而行政區劃可採「由上而下」及「由下而上」等2種方式進行提案，由各級主管機關、鄉（鎮、市）公所或直轄市山地原住民區公所提出計畫，送經相關直轄市、縣（市）政府、鄉（鎮、市）公所或直轄市山地原住民區公所，及其議會或代表會同意或徵詢意見後，陳報上級主管機關核定。

內政部強調，為落實民眾參與，「行政區劃程序法」除規定民眾得透過公開展覽、公聽會及民意調查等方式表達意見外，也賦予民眾向戶籍所在地的地方政府提出行政區劃調整建議的權利，透過廣納民眾及各界意見，將使行政區域調整事宜更加周延妥適。

立法院於今三讀通過「行政區劃程序法」，未來能建立全國一致行政區域調整程序。示意圖。圖／聯合報系資料照
內政部 行政院

