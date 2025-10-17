憶起存健康！南山人壽原鄉關懷列車 前進苗栗泰安鄉

南山人壽尹崇堯董事長(左)和范文偉總經理(右)，皆擔任活動關主並宣導防詐觀念。 圖／南山人壽提供

南山人壽期許成為「永續健康領航者」為願景，秉持「永續健康」核心理念，持續推動各項公益與關懷行動，並由南山人壽慈善基金會為平台，啟動「南山原鄉關懷列車」計畫，深入原鄉部落，協助消弭健康不平等、提升原鄉健康韌性與照護能量。日前南山人壽攜手行政院洗錢防制辦公室、大千綜合醫院，前進苗栗縣泰安鄉的象鼻部落，以失智防治倡議為主題，舉辦健康檢查、失智篩檢、防詐及防災宣導等闖關活動。南山人壽董事長尹崇堯、總經理范文偉、獨立董事汪信君以及曾榮秀皆親自出席，並積極參與活動，透過互動體驗實際推廣原鄉健康識能及防災、防詐意識，展現企業深耕原鄉、守護全民健康的決心與行動力。

南山人壽曾榮秀獨立董事(左一)親自參與活動並和長輩說明防詐觀念。 圖／南山人壽提供

10月16日一早，苗栗縣泰安鄉象鼻村活動中心洋溢著熱鬧氣氛，現場設置了多個趣味關卡，從失智預防的「憶起333」、「憶起動動腦」、「憶起健康吃」，到培養風險意識的「防詐翻翻樂」和「防災動起來」，內容兼具知識與互動，超過百位來自士林、象鼻、大安、天狗文健站的長輩們齊聚一堂，體驗一場手、眼、腦並用的「健康促進」宣導活動。

南山人壽長期關注偏鄉，獨立董事汪信君(右一)也到苗栗縣泰安鄉，宣導地中海飲食的健康原則。 圖／南山人壽提供

南山人壽董事長尹崇堯致詞時表示，南山人壽長期關注偏鄉醫療資源不平等、防詐資訊取得相對不易的議題，希望藉由原鄉關懷列車行動，集結政府、合作醫院及南山健康守護圈的力量，幫助縮小城鄉之間的差距，同時也和原鄉長輩們宣導防範詐騙的知識。

活動一開始，南山人壽董事長尹崇堯、總經理范文偉及多位義工，帶領現場的長輩們一起進行「泰雅族健康操」，在歡樂的節奏中暖身、活動筋骨。隨後，由行政院洗錢防制辦公室的羅韋淵執行秘書，以淺顯易懂的方式，分享如何識破詐騙手法，避免受騙上當的實用防詐撇步。

多次跟著南山人壽慈善基金會深入原鄉的尹崇堯董事長和范文偉總經理，本次也親自擔任活動關主，與原鄉長者同歡，提醒多運動養成良好生活習慣，多動腦防失智，並且補充防詐常識，保護自身財產安全。首次參與「南山原鄉關懷列車」的獨立董事汪信君以及曾榮秀，則結合日常的詐騙情境，向長輩宣導反詐技巧，提醒長輩警覺「假檢警」的電話陷阱，並以轉盤遊戲傳達地中海健康飲食的健康原則，讓長輩們在遊戲中學習如何透過均衡飲食預防失智及心血管疾病。

南山人壽慈善基金會長期投入弱勢醫療救助與社區健康照護，深切體認到原鄉部落普遍面臨健康與醫療不平等的困境，為改善此現況，自西元2023年起推動「南山原鄉關懷列車」計畫，每年前進10個偏鄉部落，攜手在地醫療服務團隊，共同協助縮減原鄉健康差距、提升原鄉照護品質。

今年的第八場活動以「憶起存健康．防詐總動員」為主題，結合衛生福利部中央健康保健署、苗栗縣政府心理健康中心、大千綜合醫院醫護團隊，並聯合數位人道協會和南山人壽健康守護圈，異業合作夥伴阿瘦皮鞋的各項服務，持續消弭偏鄉與都市在醫療資源及可近性的差距。

南山原鄉關懷列車三年來，累計共投入新臺幣逾1,000萬元，超過500人次的義工人力，走過全臺各縣市28個偏鄉部落，服務約6萬人次原鄉民眾，除協助改善部落醫療資源不足與就醫不便等問題，透過每一場原鄉健康促進活動及部落文化健康站線上課程，安排防詐騙宣導活動課程，提醒部落長輩面對各類新式詐騙手法需隨時提高警覺。未來，南山人壽及南山人壽慈善基金會將持續以實際行動提升原鄉健康識能及防災防詐風險意識。

了解更多南山人壽慈善基金會的原鄉列車關懷列車行動：https://user191603.pse.is/87m2xs。