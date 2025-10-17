行政區劃程序法今三讀通過 要求行政院明年7月前實施

立法院院會今三讀通過「行政區劃程序法」，明定行政區劃新設、廢止或調整的程序，並擴大地方民意參與決策，應邀集學者、專家、社會公正人士及相關行政機關之代表組成行政區劃審議會，以合議制方式辦理。另也通過附帶決議，要求行政院應在明年7月1日前實施。

現行地方制度法規定，直轄市、縣（市）、鄉（鎮、市）及區之新設、廢止或調整「依法律規定行之」，然而現行法沒有相關規範。民國81年起，內政部推動行政區劃相關立法工作，曾6度報經行政院函送立法院審議，但都未能完成立法。最終在上會期內政委員會全案送出委員會。

三讀條文明定，行政區劃，指直轄市、縣（市）或鄉（鎮、市、區）之新設、廢止或調整，應配合國土計畫整體規畫，並考量人口規模及成長趨勢、自然及人文資源之合理分配、山川、湖泊、海岸及海域之分布、族群特性及人文歷史脈絡、都會區、生活圈或生態圈歸屬、選舉區之劃分，及其他影響地方治理之事項。

三讀條文也規定，行政區劃除由中央主管機關或相關直轄市、縣市主管機關提出外，人民或團體就其戶籍、登記所在地之行政區域，得向主管機關提出行政區劃建議；各機關擬訂的行政區劃計畫草案，於相關行政區域內公開展覽30日，並應辦理公聽會，必要時得辦理公民民意調查。

行政區劃計畫審議部分，三讀條文明定，應邀集學者、專家、社會公正人士及相關行政機關之代表組成行政區劃審議會，以合議制方式辦理。成員人數11人至25人，其中學者、專家及社會公正人士人數，不得少於總數三分之一，且任一性別不得少於總數三分之一，但涉及原住民族地區者，原住民族專家學者及當地部落代表不得少於總數三分之一。此外，各級主管機關應於審議會會議結束後30日內，於該機關網站公開會議資料及紀錄。

三讀條文規定，當行政區劃計畫發布後，各級主管機關應會同相關機關辦理業務、財產移轉及交接事項，且依該計畫豎立界標、測繪界線與界標位置及計算面積，並繪具圖說，於180日內報中央主管機關備查。

另通過兩項附帶決議，行政區劃事關國土資源的合理配置與永續發展，更攸關原住民族語言文化與集體生活型態的延續。原住民族在台灣居住超過六千年，然而國民政府遷台後，未能充分理解原位民族的社會結構與族群特性，在行政劃設時，忽視其「同一民族、同一語言」的集體性，將其分割於不同鄉鎮，使得族群聚落被切割、文化傳承斷裂，嚴重影響其社會發展與文化保存。

行政區劃程序法通過後，未來劃設行政區時，考量「族群特性及人文歷史脈絡」與「因政治、經濟、社會、文化或其他特殊情勢變更」等因素時，應明確納入對原住民族集體生活型態與語言文化的尊重與保障，確保文化延續、社會結構與空間權益不被忽視或侵害，還原原住民族應有的空間權與發展權。

其次，行政區劃程序法自公布後，行政院應於明年7月1日前實施，內政部應儘速研訂相關子法，並每三個月將研訂進度函知立法院內政委員會。