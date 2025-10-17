防通緝犯出境 立院三讀法院有權註銷護照

快訊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
立法院院會今天三讀保障民眾資訊隱私權的「採尿許可制」刑事訴訟法修正條文，也一併通過國民黨立委提出的「刑事訴訟法」116條之2修正案，明定法院有權主動通知主管機關，協請註銷逃逸被告的護照或是相關旅行文件。圖／聯合報系資料照片
立法院院會今天三讀保障民眾資訊隱私權的「採尿許可制」刑事訴訟法修正條文，也一併通過國民黨立委提出的「刑事訴訟法」116條之2修正案，明定法院有權主動通知主管機關，協請註銷逃逸被告的護照或是相關旅行文件

近年棄保潛逃事件層出不窮，其中超過8000名通緝犯有出境紀錄，大多持既有護照搭機出國。而依目前法律規定，為防止被告逃匿的措施，包括命其定期向法院、檢察署或指定機關報到、接受科技監控、不得離開住居所，以及交付或通知主管機關不予核發護照、旅行文件等，但仍有許多通緝犯持既有護照潛逃。

刑事局統計，目前有超過8萬名通緝犯登記在案，其中有出境紀錄者逾8000人，對我國司法威信和社會治安造成威脅；但現行規定，法院僅能通知主管機關不核發護照、旅行文件給被告，以致被告仍可以在不用向主管機關申請下，持既有的護照、旅行文件出境。為填補此一漏洞，今天三讀條文賦予法院有主動通知主管機關，有註銷逃逸被告護照、旅行文件的權利。

