永豐銀行以公平待客為本，用金融友善圈粉多元族群

在金融講求效率與數據的世界裡，卻有一家銀行選擇用「溫度」重新定義金融服務。對永豐銀行而言，「金融友善」是一種文化，也是一種態度。它代表著：無論是中高齡、身心障礙者、新住民或年輕人，每一位走進分行、打開APP的客戶，都能感受到被理解與尊重。

這份承諾也讓永豐銀行近年榮獲《FinanceAsia》「台灣最佳普惠金融銀行」、行政院國家永續發展委員會「國家永續發展獎」、金管會「2024公平待客原則評核前25%銀行業者」及「最佳進步獎」等多項肯定。榮耀背後，展現的正是友善金融的軟實力。

從上而下，把「待客如親」落實到細節

一間銀行，如何營造友善服務文化，甚至成為企業的靈魂？永豐設立「公平待客推動委員會」，並邀請獨立董事參與，從制度上保障弱勢族群的權益。更難得的是，董事與高階主管親自參與內部論壇，推動防詐與友善金融理念，並導入「神秘客」訪查機制，從客戶視角持續優化服務流程與精進友善服務，讓「同理心」不只是服務口號，而是全體同仁的共識。

有同仁分享，某次因客戶家人發生意外導致全身性癱瘓受監護宣告，客戶為了妥善照顧家人往後的生活，希望辦理安養信託。同仁耐心說明信託機制與執行細節，協助建立完善的安養信託照護規劃，讓客戶能夠安心。這樣的細節，正是永豐希望營造的日常溫度。

永豐銀行從客戶視角持續優化服務流程，讓「同理心」不只是服務口號，而是全體同仁的共識。 圖／永豐銀行提供

從空間到科技，讓每個人都能安心

走進永豐的分行，不難發現一些細膩的設計：24小時無障礙坡道、點字服務鈴、容膝式金融友善服務櫃檯與無障礙廁所閃光警示燈，讓行動不便與聽障朋友都能無礙進出。

在自動化設備方面，永豐更是先行者。自動化服務區全面升級，各分行均導入視障語音ATM，並持續引進容膝式機臺，銀髮族也能輕鬆操作。更值得一提的是，永豐首創「感應器播報功能」，於客戶靠近時啟動語音播報，以利視障者辨識機臺位置大幅降低不便。並持續精進服務，如手語翻譯提供線上預約服務以及真人文字客服等，讓不同障別客戶都能找到專屬的溝通方式，安心地完成交易。

數位金融也沒有缺席。永豐金融友善官網獲得無障礙標章，旗下三大APP均通過無障礙認證，支援語音報讀、字級放大與生物辨識，並持續邀請樂齡及障盟團體體驗永豐數位服務並進行優化。某位弱視的年輕客戶分享，透過APP的語音報讀，他第一次能獨立完成轉帳，不必再依賴家人，這份自主感，正是友善金融的意義。

在金融友善服務示範點－永豐銀行濟南路分行，體驗無障礙軟、硬體設施及行員服務等完善流程。 圖／永豐銀行提供

看見需求，成為多元族群的金融夥伴

在這裡，每個人都被看見。永豐為新住民與外籍移工提供雙語分行、五國語言繳費機、外籍移工貸款與信用卡及跨境匯款等服務，並持續新增英文與越文版表單文件，降低語言隔閡。針對高齡者，永豐銀行推出樂齡專線臺語服務，以及安養信託與創新數位信託服務，幫助規劃退休後的生活。

此外，永豐也為視障族群量身打造點字Combo卡、語音ATM等服務，確保資訊透明與交易安全。並搭配AI識詐模型與臨櫃攔阻機制，以高規格反詐科技全面築起客戶資產的「防詐保護網」。

讓金融友善走進生活

友善不該只存在於分行，還要延伸到生活。永豐在分行設置「金融友善標示」與金融友善服務櫃檯，讓有需求的客戶一眼辨識。同時透過媒體專題，傳遞「每個人都是VIP」的理念。更進一步走入校園與社區，推廣金融素養與防詐觀念。許多學生在永豐銀行舉辦的校園金融講座中，了解「點選來路不明的連結」可能造成金錢損失。從小建立觀念，正是金融教育的長遠價值。

永豐銀行積極透過多元管道，強化年輕世代防詐教育宣導，包括邀請政大雄鷹籃球隊球員等拍攝影音短片，以及前進小學校園舉辦反詐宣導趣味問答活動。 圖／永豐銀行提供

為了觸及年輕族群，永豐銀行也積極參與流行文化，贊助運動賽事與K-Pop活動，把理財與反詐觀念融入娛樂。例如，在球賽現場推出互動遊戲，讓年輕球迷在輕鬆氛圍中學會如何辨識詐騙。這樣的方式，讓金融教育更貼近新世代。

金融服務與現代人的生活緊密相連。永豐銀行推動金融友善文化，關懷多元族群需求，建構有愛無礙的金融場域，實踐「金融不只是交易，更是關係」的理念。透過具溫度的服務，為每段人生加值，讓金融真正走進生活。