中華民國法官協會遭亞塞拜然打壓 司法院嚴正關切並遺憾

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導
中華民國法官（台灣）協會原定參加2025年由亞塞拜然主辦的國際法官協會（IAJ）第67屆年會，但團長林伊倫10月11日抵達亞國卻遭拒絕入境，其餘5名法官代表取消機票。司法院下午發聲明，表達最嚴正的關切與遺憾。圖／聯合報系資料照
中華民國法官（台灣）協會原定參加2025年由亞塞拜然主辦的國際法官協會（IAJ）第67屆年會，但團長林伊倫10月11日抵達亞國卻遭拒絕入境，其餘5名法官代表取消機票。司法院下午發聲明，表達最嚴正的關切與遺憾。圖／聯合報系資料照

中華民國法官（台灣）協會原定參加2025年由亞塞拜然主辦的國際法官協會（IAJ）第67屆年會，但團長林伊倫10月11日抵達亞國卻遭拒絕入境，其餘5名法官代表取消機票。司法院下午發聲明，表達最嚴正的關切與遺憾。

IAJ僅接受司法獨立運作的國家入會，中華人民共和國因不符合入會標準，非IAJ會員國，但亞塞拜然（Azerbaijan）總統阿里耶夫（Ilham Aliyev）今年4月23日訪中時，發表兩國建立全面戰略夥伴關係聯合聲明，並稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」。外交部則呼籲國際社會認清中國威權本質，以及其將台灣議題曲解成內政問題並阻止國際支持台灣的意圖。

司法院表示，法官協會代表團原定參與IAJ各項正式議程，包含中央會議及區域會議等，均屬專業交流，IAJ應維護世界法官憲章所強調不受社會、經濟和政治壓力之原則，確保所有會員國司法代表的平等參與權。

司法院高度肯定法官協會維護司法獨立與國際合作的信念，並表示未來也將持續支持民間組織，向國際宣揚我國的自由法治，並與理念相近的各國司法機構合作，堅定捍衛我國司法的國際地位與尊嚴。

本屆國際法官協會（International Association of Judges）年會於10月12日至17日在亞塞拜然首都巴庫（Baku）舉辦，團長、台灣高等法院法官林伊倫10月11日先由杜拜轉機，飛往巴庫，但巴庫當局拒絕給林簽證，她只好返回杜拜，其餘5團員取消機位未前往。

捷克法官協會（Czech Judges Association）13日代我國代表團發聲明，另有其他友好國家也替我方不平，法官協會認為此事件不僅違背會員國應享有的充分參與權利，也嚴重損及IAJ所秉持的司法獨立、平等交流與司法合作精神，並呼籲IAJ建立一套明確、公正且透明的處理機制，以防止類似事件再次發生；同時，在意外事件發生時，能有即時且透明的處理程序，確保所有會員國均能在尊嚴與平等的基礎上參與國際會務。

司法院 法官 亞塞拜然

