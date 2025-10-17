立軒建設17週年慶 上櫃首案「立軒天蒔」逆轉房市贈送香奈兒精品包

以「精品建築」為核心理念的立軒建設，深耕林口地區逾17年，憑藉對建築優雅的極致追求與獨特的「軒式美學」設計，已在市場上累積了深厚的品牌信賴度。在公司轉型上櫃後，立軒建設於林口核心地段推出首個指標建案「立軒天蒔」。本案並非追求大坪數，而是精準定位「精品小豪宅」，將過往豪宅案才有的高規建材導入，成功在房市中樹立差異化標竿，備受市場矚目。

圖／立軒天蒔提供

用「新北價」買到「北市豪宅規格」

「立軒天蒔」的銷售熱度，來自於已購客對建案高度認同，已購客詹先生指出：「我們是用新北市的價格，買到媲美在臺北市動輒五千萬起跳的豪宅級建材。」他特別強調，像是採用日本三協氣密窗、8+10+8mm中空複層玻璃等高規格配置以及地下室每層的第二門廳規劃，認為本案具備超高的 CP值與增值潛力。此外，他對未來能享有「很慢的步調」的生活感到期待，認為從林口交通與生活機能都成熟，能兼顧通勤與慢活。

圖／立軒天蒔提供

已購客詹媽媽也補充，第一次走進建案接待中心，感覺就「很舒服、很熟悉」，接待環境讓人很放鬆，非常有親和力的氛圍，正是緣分的開啟。她也對樓下將設有咖啡廳的規劃感到興奮，期待未來能下樓喝咖啡，享受生活品質的提升。

圖／立軒天蒔提供

另一位已購客蔡小姐，賞屋當天即下訂，她表示，她對立軒建設本就印象極好，親自比較後更發現，立軒天蒔與林口其他個案等級完全不同，當場就決定購買。立軒天蒔採用大信防水、公設設計相當奢華，有如精品飯店般的裝潢，以豪宅等級規格對比房價，她認為相對合理，更期待交屋後樓下就是大公園，方便她能隨時牽著寵物下去玩，享受悠閒的環境氛圍。

圖／立軒天蒔提供

17週年慶活動回饋客戶 簽約即送香奈兒精品包

立軒建設今年成立第17週年，特別舉辦週年慶活動回饋客戶，為感謝客戶對其「精品建築」的熱烈支持，近期推出限時重磅回饋：凡於官方公告指定時間內完成「立軒天蒔」簽約的已購客，將獲贈精品香奈兒（Chanel）特定型式的精緻包款。同時，凡完成預約賞屋貴賓，亦可獲贈香奈兒小香水乙份，讓每位潛在客戶體驗「立軒天蒔」的同時，都能感受到品牌所傳遞的精品生活氛圍。

圖／立軒天蒔提供

「立軒天蒔」規劃16至38坪，雖為中小宅市場，但產品細節與公設規格可與精品豪宅並論，配備三協氣密窗、TOTO全自動馬桶、大金空調、Smart Key系統與AI送餐機器人，更有獨立會館規劃，配置咖啡廳、家教室、練琴房、健身房、棋牌室等公設，更提供「首年免管理費」建商代管服務，讓每位已購客戶體驗軒式美學生活。無論是換屋、首購族，可趁著這波香奈兒精品包回饋，一起加入「立軒迷」行列！

「立軒天蒔」

蒔在品味｜2-3房｜18-38坪

行銷2館：新北市林口區文化三路一段389號

迎賓專線：02-2608-5522

知音預約：li-hsuantianshi.com.tw