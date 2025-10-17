想想論壇聚焦新能源 專文倡投資未來不走回頭路

快訊

中央社／ 台北17日電

前總統蔡英文所創辦的「想想論壇」今天推出兩篇專文，學者林子倫撰文表示，能源政策是選擇題，不是是非題；聰明的選擇應該是投資未來，而不是走回頭路。再生能源不只是氣候政策，更是提升能源安全與韌性的核心戰略要素。

蔡英文繼日前宣布想想論壇改版再出發，首篇談年金改革議題，今天再度推出台灣新能源政策與能源轉型兩篇專文。

台灣大學政治學系副教授林子倫撰寫的「新能源：台灣不能回頭的戰略路徑」指出，隨著國際供應鏈對使用綠電的要求日益嚴格，綠能已不再只是環保政策，而是企業能否留在全球市場的戰略條件。林子倫舉例，台灣離岸風電的發展在不到10年的時間內，已完成7座離岸風場，總併網量突破3GW，累積總量排名全球第5，成為亞太離岸風電的重要樞紐。

林子倫說，台積電等企業已經率先承諾採用再生能源，帶動上下游供應鏈同步轉型，顯示能源轉型是國家競爭力的基礎工程，在2024總統大選中，3大主要政黨的候選人，都提出2030年再生能源發電占比達到3成的共同目標，顯示綠電已是3大政黨能源政策的共識主軸。

林子倫表示，能源政策是選擇題，不是是非題。聰明的選擇應該是投資未來，而不是走回頭路。再生能源不只是氣候政策，更是提升能源安全與韌性的核心戰略要素；不只是減碳的手段，更是幫助台灣回應未來風險，擴大綠色成長，建構永續社會的根基。此外，針對近年來國際新興能源科技發展，如先進的新式核能等，在核安、核廢料與社會對話等面向若可獲得共識，或許也有機會成為解決方案的一環。

他說，過去的世代沒有太多能源選項，而如今的世代和未來的世代，很幸運已經有更永續且更便宜的能源選項。所以是要選擇舊的科技路徑，還是要選擇新的永續再生能源，答案十分清楚，走舊路到不了新地方。

第二篇由能源專題小組撰寫的「10張圖看懂台灣能源轉型」，透過10張關鍵圖表回顧2016年以來台灣的供電與能源結構轉變。文章指出，2016年台灣全年僅有50天供電綠燈，經歷電網改革與再生能源推進後，2020年已達全年綠燈，顯示供電穩定度顯著提升，2022年綠能發電占比更首度超越核電，2024年燃氣發電也超過燃煤。

想想論壇表示，能源政策應放眼於安全、穩定與永續三者之間的平衡，透過這兩篇專題，希望促進社會理解能源轉型的整體脈絡，並思考如何以長期視角規劃綠電政策，讓能源政策脫離政治口水的攻訐，而是產業與社會共同的發展戰略。

