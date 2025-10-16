2025內政黑客松 航警局AI結合X光查違禁品獲金獎

內政部今天舉辦「2025內政黑客松－AI應用競賽」頒獎，榮獲金獎的是警政署航空警察局設計「AI智能危險物品識別平台」，將人工智慧（AI）影像辨識模型導入現有X光掃描流程，即時輔助安檢人員判讀行李中的違禁品，有效降低人為疏漏風險。

內政部今天舉行部務會報會後記者會，為「2025內政黑客松－AI應用競賽」頒獎。內政部長劉世芳表示，今年參賽作品不僅展現各單位高度掌握AI技術，更精準回應當前社會治安、災害防治、資安防護等重要議題，期許這些創新方案能持續優化並落地應用。

內政部統計處長饒志堅說明，榮獲金獎的是警政署航空警察局「鏡中真相－AI智能危險物品識別平台」，此系統將AI影像辨識模型導入現有X光掃描流程，即時輔助安檢人員判讀行李中的違禁品，有效降低人為疏漏風險，榮獲獎金新台幣3萬元。

饒志堅說，銀獎由宗教及禮制司的「AI導入宗教業務應用計畫」獲得，解決第一線業務痛點，更具前瞻性與成熟度，列為首波「潛力作品落地計畫」輔導對象，獲獎金2萬元。

銅獎由警政署刑事警察局與高雄市政府警察局刑事警察大隊聯合團隊提出的「AI驅動詐騙集團人頭帳戶識別及警示」獲得，不僅整合過往詐騙人頭帳戶的IP位置、地址等多項特徵資料，利用AI分類演算法協助金融機構識別潛在高風險開戶行為，為打擊詐騙犯罪提供創新的解決思維，獲獎金1萬元。

此外，國家公園署「安心玩轉山林：AI幫你客製行程、安全帶著走」運用生成式AI，協助民眾規劃兼具安全與個人化的登山行程；資訊服務司「資安導入AI自動化聯防機制」利用AI建立自動化網路攻擊防禦機制，強化政府資安韌性，各獲佳作獎金5000元。

內政部補充，為促進並提升內政資料應用深度，今年活動另增設觀摩組，審計部的「智能審計－AI圖像辨識查核系統」利用電信信令、AI分析街景圖與地址識別碼，自動識別疑似逃漏稅的營業場所，榮獲創新獎。

新北市政府主計處則以「AI智慧社宅決策系統」獲領航獎，此系統整合人口、地理圖資等多維度數據，協助社宅需求預測與選址，各獲獎金1萬5000元。