快訊

逼公務員交臉書帳號列管 高雄市三民區長「一紙公文」惹議…遭火速拔官

2025內政黑客松 航警局AI結合X光查違禁品獲金獎

中央社／ 台北16日電

內政部今天舉辦「2025內政黑客松－AI應用競賽」頒獎，榮獲金獎的是警政署航空警察局設計「AI智能危險物品識別平台」，將人工智慧（AI）影像辨識模型導入現有X光掃描流程，即時輔助安檢人員判讀行李中的違禁品，有效降低人為疏漏風險。

內政部今天舉行部務會報會後記者會，為「2025內政黑客松－AI應用競賽」頒獎。內政部長劉世芳表示，今年參賽作品不僅展現各單位高度掌握AI技術，更精準回應當前社會治安、災害防治、資安防護等重要議題，期許這些創新方案能持續優化並落地應用。

內政部統計處長饒志堅說明，榮獲金獎的是警政署航空警察局「鏡中真相－AI智能危險物品識別平台」，此系統將AI影像辨識模型導入現有X光掃描流程，即時輔助安檢人員判讀行李中的違禁品，有效降低人為疏漏風險，榮獲獎金新台幣3萬元。

饒志堅說，銀獎由宗教及禮制司的「AI導入宗教業務應用計畫」獲得，解決第一線業務痛點，更具前瞻性與成熟度，列為首波「潛力作品落地計畫」輔導對象，獲獎金2萬元。

銅獎由警政署刑事警察局與高雄市政府警察局刑事警察大隊聯合團隊提出的「AI驅動詐騙集團人頭帳戶識別及警示」獲得，不僅整合過往詐騙人頭帳戶的IP位置、地址等多項特徵資料，利用AI分類演算法協助金融機構識別潛在高風險開戶行為，為打擊詐騙犯罪提供創新的解決思維，獲獎金1萬元。

此外，國家公園署「安心玩轉山林：AI幫你客製行程、安全帶著走」運用生成式AI，協助民眾規劃兼具安全與個人化的登山行程；資訊服務司「資安導入AI自動化聯防機制」利用AI建立自動化網路攻擊防禦機制，強化政府資安韌性，各獲佳作獎金5000元。

內政部補充，為促進並提升內政資料應用深度，今年活動另增設觀摩組，審計部的「智能審計－AI圖像辨識查核系統」利用電信信令、AI分析街景圖與地址識別碼，自動識別疑似逃漏稅的營業場所，榮獲創新獎。

新北市政府主計處則以「AI智慧社宅決策系統」獲領航獎，此系統整合人口、地理圖資等多維度數據，協助社宅需求預測與選址，各獲獎金1萬5000元。

警察 內政部 詐騙集團

延伸閱讀

普發現金預算明才拚三讀…已2人受騙共遭詐56萬 內政部長示警了

內政部推「台灣海圖APP」助漁船定位、查海象 潛水也可避免誤入航道

週刊稱黃國昌養駭客竊個資 內政部：戶政系統近5年未被干擾

花蓮官員退群惹議 內政部：救災群組功能必要

相關新聞

內政部推「台灣海圖APP」助漁船定位、查海象 潛水也可避免誤入航道

內政部今部務會報安排地政司報告「台灣海圖APP上架與推廣案」，內政部長劉世芳表示，預計11月1日上架，同時具備導航定位、...

政策利多推升購屋需求，海線房市掀起以宜居規劃為核心的新風向

政府日前宣布鬆綁新青安貸款，放寬資格與額度條件，不僅釋放自住族群購屋能量，也帶動市場氛圍轉趨穩健。對於年輕家庭與首購族而言，這無疑是一大利多，讓「安居樂業兼得」成為可實現的生活藍圖。 政策帶動下

賴總統與女壘小將歡跳同樂 笑喊：有機會一起打壘球！

賴清德總統16日接見貝比魯斯聯盟U16世界女壘賽冠軍隊伍，閉門會談時，北投國中女子壘球隊隊員現場連番對總統進行「靈魂拷問...

北投國中女壘奪世界冠軍 賴總統肯定促進台美交流

賴清德總統16日上午接見我國參加「2025貝比魯斯聯盟U16世界女子壘球賽」台北市立北投國民中學代表隊，肯定代表隊贏得世...

新壽北士科T17、T18動土 北市：若實質開工勒令停工

新光人壽位於北投士林科技園區T17、T18的動土典禮今日上午11時登場，現場戒備森嚴、氣氛謹慎。上午10時50分左右，新光人壽董事長魏寶生及母公司台新新光金控總經理林維俊先後抵達現場，隨後工作人員隨即關上大門，僅限受邀人員進入，媒體與外部人員皆不得入場。據了解，今天的動土典禮屬於啟動性質，象徵開發案正式啟程。後續仍需完成施工細部規劃與相關行政程序，工程預計將在核准後再行展開。

光電風災啟示錄（下）：10億元的教訓，政策暴衝4年翻船 全民埋單

嘉義6處滯洪池光電場遭丹娜絲颱風侵襲，逾10萬片光電板受損。民進黨政府為水面型光電一路「開綠燈」，過程中使誰獲利，又衍生什麼後果？我們該如何補救來提升光電韌性，以因應日益嚴重的極端氣候？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。