內政部推「台灣海圖APP」助漁船定位、查海象 潛水也可避免誤入航道

內政部今部務會報安排地政司報告「台灣海圖APP上架與推廣案」，內政部長劉世芳表示，預計11月1日上架，同時具備導航定位、港口及地標快速蒐尋、圖層管理、航線繪製、海氣象查詢等主要功能，確保國人海域活動及航行安全。地政司長林家正說，潛水人也可用於避免誤入漁船航道。

劉世芳表示，考量目前非國際海上人命安全公約（SOLAS）規範的小型船舶、遊艇及漁船，因無安裝電子海圖顯示與資訊系統（ECDIS），致無法使用我國官方電子航行圖，成為航安事故之高風險族群。內政部去年初著手規畫以國際發行的電子航行圖資為基礎，專為非SOLAS船舶設計使用之「台灣海圖APP」，預計11月1日在App store及Google Play同步上架，同時具備導航定位、港口及地標快速蒐尋、圖層管理、航線繪製、海氣象查詢等主要功能，確保國人海域活動及航行安全。

林家正說明，「台灣海圖APP」結合全球衛星定位技術，將海圖、海象、潮汐等相關資訊導入行動載具，在網路覆蓋範圍內，可讀取即時海事資訊，在離線時也可事先下載圖資使用，不僅解決傳統上僅依船長經驗或非官方導航圖資之風險問題，更滿足國內小型船舶、漁船或遊艇等所需參考圖資需求。

林家正補充，由於範圍都是台灣周邊海域，潛水人也可以使用，因為APP有相關標誌，可以避免進入漁船的航道，也可以知道自己的坐標定位。另若遇到海難事件，一線的海巡人員就可以利用資料來做定位及搜救。