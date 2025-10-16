COP17登場進入倒數 KPMG解析三大關鍵議題

快訊

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導

全球永續議題正從「減碳」走向「護自然」的新階段，《生物多樣性公約》第17次締約方大會（COP17）將於18日在亞美尼亞登場，被視為檢驗各國一年來如何落實生物多樣性保育的關鍵時刻，也標誌全球永續行動正式進入「氣候與自然整合治理」的新篇章。

在紐約氣候周期間，世界氣候與生物多樣性高峰會（WCBS）首度提出「氣候、自然與土地」三大公約（UNFCCC、UNCBD、UNCCD）協同治理的構想，強調氣候與自然其實是同一場戰役。未來企業不應再將減碳與自然視為兩個獨立議題，而是要整合管理，系統性評估自然資源對營運的風險與機會。

距離COP16一年，各國在三大面向將接受檢視。首先是「自然資金機制」，各國將討論如何確保保育資金有效落地、提高透明度，讓公私部門投入能產生具體成效；其次是「監測與評估」，檢驗各國在昆明—蒙特婁全球生物多樣性框架（GBF）下的進展，包括建立可比對的生物多樣性數據；最後是「生態與社群平衡」，如何在保護自然與兼顧地方生計間取得共識。

根據瑞士再保險調查，2025年上半年全球因天災造成的保險損失高達800億美元，為近十年平均的兩倍；MSCI報告也指出，全球大型上市企業因極端氣候恐面臨1.3兆美元的資產損失與營收衝擊。食品、漁業、製造等仰賴自然資源的產業首當其衝，原料成本上升與供應鏈不穩已成存亡關鍵。

近年生物多樣性議題也從自願揭露走向強制規範。包含「自然相關財務揭露架構（TNFD）」及「歐盟自然復育法」等制度，要求企業揭露自然風險與依賴性，建立棲地面積變化、物種豐富度及自然資本損益等可比數據。儘管「自然信用」及生態保育基金備受矚目，但資金落地與驗證標準仍待成熟，民間關注焦點仍在「錢是否真正用於在地行動」。

KPMG安侯永續發展顧問公司合夥人林泉興指出，COP17不僅是一場國際會議，更象徵企業永續策略的轉折點。企業應從「減碳」進一步邁向「護自然」，以系統性方法評估自然資本風險，重新檢視土地利用、生態系服務與原物料依存度，並納入財務決策與策略規劃。

雖非締約國，台灣仍積極參與COP周邊會議與倡議行動，目前已有電子製造、水泥、金融、ICT等53家企業承諾導入TNFD框架。COP17不只是氣候峰會的風向球，更是企業重新盤點氣候與自然整合風險與機會的年度考核點。未來十年，氣候與自然的交互影響將形塑產業競爭力，唯有跨產業、跨部會的協作轉型，才能真正掌握永續優勢。

生態保育 減碳

