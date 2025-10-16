快訊

政策利多推升購屋需求，海線房市掀起以宜居規劃為核心的新風向

文／ 黎詩彥 提供

政府日前宣布鬆綁新青安貸款，放寬資格與額度條件，不僅釋放自住族群購屋能量，也帶動市場氛圍轉趨穩健。對於年輕家庭與首購族而言，這無疑是一大利多，讓「安居樂業兼得」成為可實現的生活藍圖。

政策帶動下，全台房市關注焦點逐步轉向「高潛力發展區域」。對比市中心動輒千萬以上的總價帶，位於台中市清水區與梧棲區交界的台中港市鎮重劃區房價基期相對友善，且同時具備完善交通建設、產業聚落與生活機能，加上觀光休閒題材加持，多方發展之下，使該區成為新青安族群關注的焦點之一。

台中港市鎮重劃區兼具交通、就業、生活機能與觀光休閒題材，房價基期相對友善，成為新青安族群置產焦點。 圖／遠雄星呈 提供
台中港市鎮重劃區兼具交通、就業、生活機能與觀光休閒題材，房價基期相對友善，成為新青安族群置產焦點。 圖／遠雄星呈 提供

產業＋交通：高薪人才落腳的優先區

台中港的崛起，源於產業與交通的雙重推動力。大肚山科技黃金走廊逐漸成形，中科、精密機械、航太、風電等高端產業進駐，帶來穩定且高薪的就業人口。同時，藍線捷運、國道3號、台61快速道路串聯高鐵、機場、港口，打造出便捷的多軸交通網絡。高含金量的「產業＋交通」雙紅利，吸引外來工程師與科技新貴選擇在此安家置產。

中科多元產業+便捷交通+人口紅利，帶動台中港市鎮重劃區移居潮。 圖／遠雄星呈 提供
中科多元產業+便捷交通+人口紅利，帶動台中港市鎮重劃區移居潮。 圖／遠雄星呈 提供

機能＋休閒：副都心生活質感全面到位

特別值得關注的，是生活氛圍正全面展開的台中港市鎮重劃區。除了國道交流道與三井Outlet之外，未來還有統一複合商場、運動中心與公共建設相繼啟用，生活便利機能快速發展媲美市區，居住價值愈加凸顯。

同時，海線特有的觀光休閒資源，也讓此地更具吸引力：高美濕地生態之美、全新啟用的台中海洋生態館、三井Outlet臨海摩天輪，以及亞果國際遊艇碼頭，串聯出一種兼具教育、娛樂與自然交織的生活力，為區域注入高端休閒機能。這裡不只是居住地，更是一種樂活與美學並進的生活舞台。

除了完善交通與生活機能，台中海線更具備獨特的觀光休閒資源。 圖／遠雄星呈 提供
除了完善交通與生活機能，台中海線更具備獨特的觀光休閒資源。 圖／遠雄星呈 提供

海線置產明智之選：「遠雄星呈」宜居港灣精品

在新青安解禁後，自住客群購屋條件更趨理性，傾向挑選「價格合理＋機能完整＋具發展性」的區域。位於台中港市鎮重劃區核心的「遠雄星呈」，擁有國道交流道優勢與成熟生活圈，19-46坪、1-4房產品規劃，滿足青壯世代購屋需求。與市中心高總價壓力相比， 「遠雄星呈」憑藉一線品牌信譽，以綠建築、宜居建築與通用設計三大認證導向為規劃核心，整合機能與未來性於一體，打造少見兼具環境友善與生活舒適的珍稀產品。以合理價格與完善宜居配套，展現極高價值感，成為自住與置產族群兼具實用與長期潛力的理想選擇。

「遠雄星呈」品牌力、產品力兼具，兼具機能與未來性，是海線置產明智之選。 圖／遠雄星呈 提供
「遠雄星呈」品牌力、產品力兼具，兼具機能與未來性，是海線置產明智之選。 圖／遠雄星呈 提供

【遠雄星呈】
點擊了解更多：https://www.fgrealty.tw/85p2v5
直接預約鑑賞：0800-502-555

