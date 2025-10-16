賴總統與女壘小將歡跳同樂 笑喊：有機會一起打壘球！

賴清德總統16日接見貝比魯斯聯盟U16世界女壘賽冠軍隊伍，閉門會談時，北投國中女子壘球隊隊員現場連番對總統進行「靈魂拷問」，詢問總統願不願意和他們一起打壘球。對於女壘小將的熱情邀約，賴總統一口答應，並在女壘隊的引導下與他們一同唱歌、跳舞，現場氣氛十分熱絡。

女壘隊員表示，赴美比賽時，收到許多來自美方友人邀約，希望能和北投國中女壘隊一同打壘球，因此她們今天現場也詢問總統，「會想跟我們一起打壘球嗎？」

賴總統透露，他小學開始打棒球，現在也持續不斷看棒球，所以「如果有機會，很樂意和大家一起打壘球」。

隨後，另外一名女壘小將追問，賴總統打棒球時，是哪一個守備位置？賴總統則表示，自己與今日女壘隊致詞代表施夢樂一樣，都是捕手。他聽到提問同學的守備位置是游擊手，直呼「很強」、「反應要很快」。

另外一名小將提及，她們去美國比賽時，會與其他球隊在球場上圍圈唱原住民的歌曲、跳原住民的舞蹈，詢問總統和在場嘉賓「有沒有意願和我們一起做這件事情？」

面對女壘小將的熱情邀約，賴總統來者不拒、一口答應，便脫下西裝外套、在女壘隊引導下，與隊員們共同圍圈、拉手唱歌跳舞。