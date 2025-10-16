北投國中女壘奪世界冠軍 賴總統肯定促進台美交流

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
賴清德總統接見北投國民中學冠軍隊。總統府／提供
賴清德總統接見北投國民中學冠軍隊。總統府／提供

賴清德總統16日上午接見我國參加「2025貝比魯斯聯盟U16世界女子壘球賽」台北市立北投國民中學代表隊，肯定代表隊贏得世界冠軍。他表示，政府今年成立運動部，未來會全力推動全民運動、競技運動和職業運動，更重視性別友善和運動平權，讓選手們勇敢追夢。

代表隊一行由運動部長李洋、無任所大使暨台灣運動好事協會執行長劉柏君、立法院女子運動外交促進會會長黃捷、副會長蘇巧慧、吳沛憶及立委吳思瑤陪同，前來總統府晉見賴總統，總統府秘書長潘孟安也在座。

賴總統致詞時表示，北投國中女子壘球隊今年8月首次參加「美國貝比魯斯聯盟U16世界女子壘球賽」，即一路過關斬將，以七連勝之姿得到世界冠軍。不僅贏得榮耀，也促進台灣和美國交流合作，深化與世界的連結，讓世界更加了解台灣。

賴總統代表國家致上最高的敬意，感謝代表隊全力以赴，讓台灣閃閃發光。他認為，在運動賽場上就是用實力說話，這座世界冠軍代表台灣堅韌耀眼、不容忽視的實力。

賴總統提到，這幾年來有更多女性在棒球壘球嶄露頭角，像是玉山盃、黑豹旗都有女性選手出賽，今年4月揭開序幕的企業女子壘球聯賽有6支球隊競逐冠軍，7月開打的台灣女子棒球聯賽更是發展到13隊的規模。

賴總統說，感謝所有選手和教練的努力和付出，以及學校師長、台灣運動好事協會及社會各界給予球員最大的後盾，並感謝劉柏君、黃捷、蘇巧慧、吳沛憶、吳思瑤等人，積極爭取資源，促進各項女子運動發展，更藉由運動來推動國民外交。

賴總統強調，政府應該幫助年輕人勇敢追逐自己的夢想，而夢想不應受到性別的限制與阻撓。因此，今年成立運動部要當所有運動員的靠山，未來李洋部長會全力推動全民運動、競技運動和職業運動，也會更重視性別友善和運動平權。他鼓勵選手繼續勇敢追夢，未來在各項賽事持續發光發熱。

賴清德總統接見北投國民中學冠軍隊。總統府／提供
賴清德總統接見北投國民中學冠軍隊。總統府／提供

運動 國民 蘇巧慧 賴清德

